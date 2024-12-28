Dünyaca ünlü isimler Türkiye’ye geliyor: 2025’in konser takvimi belli oldu!
2025, müzikseverler için unutulmaz bir yıl olacak! Dünyaca ünlü sanatçılar ve gruplar Türkiye’de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…
Ntv’nin haberine göre, Guns N’ Roses’tan Buika ve Kibariye’ye, Dream Theater’dan OneRepublic’e kadar müzik dünyasının dev isimleri 2025’te Türkiye’de sahne alacak.
İşte 2025’te Türkiye’de konser verecek isimler ve tarihleri…
EFSANE GERİ DÖNÜYOR: GUNS N’ ROSES
ABD’li rock efsanesi Guns N’ Roses, 32 yıl aradan sonra tam kadro İstanbul’da sahne alacak. Grup, 2 Haziran 2025’te Avrupa turnesi kapsamında unutulmaz bir performans sergileyecek.
KİBARİYE VE BUİKA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK
İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika, arabesk müziğin güçlü sesi Kibariye ile aynı sahnede buluşacak. Bu eşsiz konser, 19 Şubat 2025’te Volkswagen Arena’da müzikseverleri ağırlayacak.
TILL LINDEMANN İSTANBUL’A GELİYOR!
Alman metal müzik devi Rammstein’ın solisti Till Lindemann, “Meine Welt” turnesi kapsamında 6 Aralık 2025’te İstanbul’da olacak. Lindemann’ın sıra dışı sahne şovları ve güçlü vokali hayranlarını büyüleyecek.
HOOVERPHONİC TÜRKİYE TURNESİ YAPACAK
Belçika’nın dünyaca ünlü trip-hop grubu Hooverphonic, Türkiye’de üç şehirlik bir turneye çıkıyor. Tarihler ve şehirler yakında açıklanacak!
METAL SEVENLERE MÜJDE: DREAM THEATER VE GOJIRA GELİYOR
Dream Theater, progresif metal müziğin zirvesindeki performansıyla 27 Temmuz’da İstanbul’da. Gojira ise, Paris Olimpiyatları’ndaki açılış performansından sonra 22 Temmuz’da Türkiye’de sahne alacak.
PERSEFONE İLK KEZ TÜRKİYE’DE
Dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip progresif metal grubu Persefone, 25 Ocak 2025’te İstanbul’a geliyor.
OneRepublic, 18 Şubat’ta İstanbul’da sahne alacak.
2000’lerin pop yıldızlarından Blue, 6 Mart’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.
EUROVISION YILDIZI BABY LASAGNA İSTANBUL’DA
2024 Eurovision ikincisi Baby Lasagna, “Meow Back Tour” kapsamında 24 Nisan 2025’te İstanbul’da olacak.
FRANSIZ EFSANE TÜRKİYE’DE
“La Paloma Adieu” gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, Türkiye’de iki konser verecek:
- 20 Şubat 2025: İstanbul, Volkswagen Arena
- 22 Şubat 2025: Ankara, Congresium
İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C., 29 Haziran’da İstanbul’da.
İngiliz rock grubu Wishbone Ash, 25 Şubat’ta Ankara’da ve 27 Şubat’ta İstanbul’da sahne alacak.