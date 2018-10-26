Uzaya çıkmak beyni değiştiriyor mu?
Uzaya çıkmak beyni değiştiriyor mu?
OYAK Çimento satılıyor
OYAK Çimento satılıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu
BM Japonya'yı uyardı: Fukuşima'ya geri dönmeyin
BM Japonya'yı uyardı: Fukuşima'ya geri dönmeyin

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu

Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor Müslüman oldu

Irish Post gazetesinde yer alan habere göre O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.

O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtti. 

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü.

Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkati çekti.

Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

Sinead O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sinead oconnor #irish post
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.