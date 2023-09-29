Dünyada En Çok Tüketilen Yiyecekler! İşte O Beş yiyecek

Dünya'da en çok tüketilen yiyecekler listesinin başına çoğumuz tahminen ekmek diyebilir veya kalabalık Asya nüfusunu düşünerek pirinç diyebiliriz. Bu tahminleri yapıyorsak doğru karar vermişiz demektir ama listeye giren ilk 5 yiyecek size şaşırtacak. Listeyi şu şekilde sıraladık:

1.Pirinç

Asya'nın en popüler gıda maddesi olması ile ilk sırada yerini alıyor pirinç. Tabi ki Asya Dünya'nın en kalabalık kıtası olduğunu da unutmamak lazım.

2. Yumurta

Ülkemiz tavukçuluk konusunda dünyada ilk sıralarda yerini alması ile birlikte dünyada çok fazla yumurta tüketimi olduğuna inanılıyor. Dünyada yumurta tüketiminin tahminen trilyon sayıda olduğu düşünülüyor.

3. Tavuk

Piyasadaki diğer etlere göre daha ucuz olması nedeni ile listede 3.sırada yerini alıyor.

4. Makarna

Makarnanın tarihi de lezzeti kadar büyük olması sizi şaşırtabilir, çünkü makarnanın tarihi M.Ö. 500'lere kadar uzanıyor.

5. Ekmek

Ekmeğin en çok tüketildiği ülkelerden birinin İngiltere olduğunu biliyor muydunuz? Yılda yaklaşık 2 milyar tane ekmek tüketiyorlar, bu da saniyede 389 ekmeğe denk geliyor.