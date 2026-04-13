Dünyanın en büyükleri arasında: Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) yürüttüğü dijitalleşme, restorasyon ve yayın çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bir açılış programında konuşan Bakan Ersoy, TÜYEK'in 784 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseri bünyesinde barındırarak dünyanın en büyük yazma eser hazinelerinden birini yönettiğini ifade etti.

DÜNYANIN EN KAPSAMLI VERİ TABANLARINDAN BİRİ

Kurum tarafından hayata geçirilen dijital platformun detaylarını aktaran Ersoy, sistemde 640 bin eserin künye bilgisinin yer aldığını ve 483 bin 600 yazma eserin dijital görüntüsüyle erişime açıldığını belirtti. Ersoy, platformun sahip olduğu bu altyapıyla dünyanın en kapsamlı yazma eser veri tabanlarından biri hâline geldiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada “TÜYEK’in dijital külliyatına kayıtlı kişilerin sayısı 27 bine yaklaşırken ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 155 bine ulaşmıştır. Sitedeki eserlerin görüntülenmesi 5 milyon 218 bin gibi rekor bir rakama ulaşmıştır. Toplamda 13 milyonu aşan toplam sayfa görüntüleme rakamlarıyla, kültürel mirasımızın küresel ölçekte ilgi gördüğünün en güçlü göstergelerinden biri hâline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

357 CİLTLİK KÜLLİYAT E-KİTAP OLARAK ÜCRETSİZ ERİŞİMDE

Yürütülen çalışmaların yalnızca eserleri korumakla sınırlı kalmadığını vurgulayan Ersoy, kataloglama, dijitalleştirme ve ilmi neşir faaliyetleriyle büyük bir külliyatın ortaya konduğunu ifade etti. Edebiyattan tarihe, hukuktan tıbba, İslam ilimlerinden matematik ve astronomiye kadar geniş bir alanda kaleme alınmış eserler; tercüme, tahkik ve tıpkıbasım yöntemleriyle yeniden yayımlanıyor.

Bu çalışmaların sonucunda 357 cilt ve 244 bin 194 sayfaya ulaşan kapsamlı bir külliyat ilim dünyasına kazandırıldı. Yayımlanan eserler e-kitap formatında ücretsiz olarak erişime açıldı. Bakan Ersoy, bu uygulamanın akademik çevreler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE 5 BİN ESER RESTORE EDİLDİ

Yazma eserlerin korunması ve ihyası çalışmalarına da değinen Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde kurulan restorasyon merkezinin bu alanda örnek bir yapı olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük restorasyon laboratuvarlarından biri olan merkezde bugüne kadar yaklaşık 5 bin eser restore edilirken, on binlerce eser ise bakım, temizlik ve koruma işlemlerinden geçirildi. Ersoy, kurulan bu altyapının yazma eserlerin korunması açısından uluslararası ölçekte önemli bir konuma ulaştığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yazma eserlerin korunması ve yayımlanması amacıyla yürütülen "1001 Eser Projesi" ile A. Süheyl Ünver arşivi hakkında yeni bilgiler de paylaştı.

Yürütülen yayın faaliyetlerinin detaylarını aktaran Bakan Ersoy; İmam Buhârî, İbn Sînâ, İbn Haldûn, Mevlânâ, Fuzûlî, Bâkî ve Matrakçı Nasuh gibi önemli isimlerin eserlerinin ilim dünyasına kazandırıldığını belirtti. Yazma eserlerin taşıdığı değere değinen Ersoy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Yazma eserler yalnızca geçmişin bir hatırası değildir. Onlar, bugünü anlamanın ve geleceği inşa etmenin en sağlam zeminidir.”

Bakan Ersoy, tıpkıbasım ve çeviri çalışmalarının ulaştığı kitleye yönelik ise “1001 Eser Projesi ile medeniyetimizin başyapıtları yeniden gün yüzüne çıkarılırken yapılan tıpkıbasım ve çeviri çalışmaları sayesinde bu eserler yalnızca akademik çevrelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin istifadesine sunulmaktadır.” dedi.

SÜLEYMANİYE'YE BAĞIŞLANAN EŞSİZ ARŞİV

Açılışı yapılan serginin merkezinde yer alan A. Süheyl Ünver’in hekim kimliğinin yanı sıra bir kültür hafızası olduğuna dikkat çekildi. Bakan Ersoy, Ünver’in 1974 yılında Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine yaptığı bağışın envanter verilerini paylaştı. Bağış kapsamında 1.800’e yakın defter, 1250 dosya, 108 şahsi eşya ile çok sayıda levha ve arşiv materyali kütüphaneye teslim edildi. Ersoy, bu koleksiyonun bir medeniyetin hafızasını yansıtan eşsiz bir kaynak niteliği taşıdığını ifade etti.

Ordinaryüs unvanına sahip bilim insanlarından A. Süheyl Ünver'in kariyeri boyunca aldığı ulusal ve uluslararası ödüller de programda hatırlatıldı. Bakan Ersoy, Ünver’in 1985 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ödüllendirildiğini, 2016 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa Ödülü’ne layık görüldüğünü belirtti.

Sergi kapsamında hayata geçirilecek yeni projelere dair takvimi paylaşan Ersoy, A. Süheyl Ünver adına hazırlanan özel kitabın kısa süre içinde yayımlanacağını açıkladı. Sergi süresince alanında uzman isimlerin katılımıyla anma programları düzenlenecek. Ayrıca Geleneksel Türk sanatları alanındaki önemli eserler de kurumun yayın programına alındı.

Konuşmasını projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandıran Bakan Ersoy, A. Süheyl Ünver başta olmak üzere kültür insanlarını rahmet ve minnetle andı. Ersoy, açılış konuşmasının ardından sergi alanını gezerek eserleri inceledi.