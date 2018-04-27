Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'de, İngiltere'deki ünlü Stonehenge'deki ziyaretçi planlama modeline benzer bir model uygulanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, keşfi ile dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe'yi uluslararası alanda çekim noktası haline getirmek üzere yoğun bir çalışma başlatıldı.

UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"nde bulunan ve kalıcı listeye alınması için çalışmaları sürdürülen Göbeklitepe'de her geçen gün artan ziyaretçi sayısını dikkate alan Bakanlık, ziyaretçi yoğunluğunun arkeolojik alana zarar vermemesi, gelen ziyaretçilerin en uygun koşullarda alanı ziyaretinin sağlanması amacıyla çevre düzenlemesi yapacak.

İlk çalışmaları 2014'te başlatılan çevre düzenlemelerinde, 2016'da Doğuş Grubu sponsorluğunda Ziyaretçi Karşılama ve Canlandırma Merkezi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da kazı alanının üzerine "koruma amaçlı üst çatı örtüsü" yapıldı.

Ekim 2017'de UNESCO heyeti, Göbeklitepe Bilim Kurulu, Kazı Başkanlığı, Alan Yönetimi Başkanlığı ve Bakanlık uzmanlarının yerinde yaptığı incelemelerde İlk Karşılama Meydanı ile Örenyeri Giriş Meydanı arasında servis araçlarının kullanacağı mevcut yol ile Örenyeri Giriş Meydanı'nın iyileştirilmesine ilişkin tespit ve önerilerde bulundu.

Bu öneriler doğrultusunda yolun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan projeler, 27 Ekim 2017'de Koruma Kurulunca onaylandı.



Milyonlarca ziyaretçi gezebilecek

Bakanlık, Göbeklitepe'nin çevre düzenlemesi İngiltere'de bulunan ünlü Stonehenge'deki ziyaretçi planlama modelini uygulama kararı aldı.

Göbeklitepe'deki çalışmalar tamamlandığında, Stonehenge'de olduğu gibi milyonlarca ziyaretçinin belli bir noktaya kadar ring araçlarıyla geldiği ve daha sonra da yürüyerek tarihi alana zarar vermeden gezebileceği bir sistem oluşturulacak.

Yapılan planlamalara göre, alana gelen ziyaretçiler, araçlarını otopark alanına bıraktıktan sonra Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde bulunan kafe, restoran, hediyelik eşya satış alanlarında ihtiyaçlarını giderebilecek.

Ziyaretçiler, ayrıca canlandırma merkezinde yer alan interaktif uygulamalarla Göbeklitepe hakkında bilgi edinme imkanı bulacak.

Vatandaşlar, bu iki mekanın gezilmesinin ardından yaya olarak bilet gişesi ve turnikelerin bulunduğu alandan giriş yapıp, alt toplanma meydanında hazır bekleyen ring araçlarıyla tapınağın bulunduğu alana yakın üst toplanma meydanına ulaşacak ve ahşap güzergahı takip ederek tapınağı gezebilecek.