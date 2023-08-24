Dünya'nın en ilginç peyniri! Nesilden nesile aktarılıyor satışı yasak

Dünya'nın en ilginç peynirleri sıralamasında, İtalya'nın meşhur peynirlerine sahip İtalya, bu ilginç peyniri ile listemizin başında yer alıyor.

İtalya'nın Sardinya bölgesinde meşhur rustik manzaralarında, bu "çürük peynir" olarak bilinen oeynir, damak tadınızı şaşırtabilecek asırlık bir mutfak geleneği varlığını sürdürüyor.

CASU MARTZU'YU EŞSİZ KILAN NE?

"Çürük peynir" olarak bilinen Casu martzu, binlerce yıla uzanan bir tarihe sahiptir. Bu cesur antik lezzet, üçüncü nesil çoban Simone Ibba'nın titiz sanatından ortaya çıkıyor.

Diğer peynirlerden farklı olarak Casu martzu'nun beklenmedik bir sırrı vardır: canlı kurtçuklardan oluşan bir koloni. Başlangıçta rahatsız edici olsa da bu alışılmadık lezzeti, Casu martzu'ya benzersiz kılıyor.

İlk önce Pecorino peyniri, olarak karşımıza çıkan lezzet, titiz bir süreçle, yerel koyunların zengin sütünden titizlikle üretilir. Kendine özgü bir sinek türü olan peynir sineği, peynirin içine yumurta bırakarak rolünü oynar.

Sonraki aylarda larvalar peynirle beslenir ve yavaş yavaş onu kadifemsi casu martzu'ya dönüştürür. Peynir yenildiğinde kurtçukların canlı olması gerekir çünkü eğer kıpırdamıyorlarsa peynir zehirli hale gelmiş demektir.

Düğün, doğum günü gibi özel günlerde tercih edilen bu peynirin tüketimi risksiz değildir. Olumsuz reaksiyon vakaları son derece nadir olmakla birlikte, potansiyel tehlikeler nedeniyle satışı aslında yasaktır. Ancak nesilden nesile yetişmiş zanaatkarlar, bu olağanüstü peyniri kişisel zevk için üretmeye devam ediyor, geleneklere meydan okuyan ve mutfak araştırmalarını cesaretlendiren bir geleneği koruyor.