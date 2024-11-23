Dünyanın en pahalı kahvesi 'Kopi Luwak', Sakarya'da fincanla satılıyor

Sakarya'da bir işletmeci, dünyaca ünlü ve yüksek fiyatıyla dikkat çeken Kopi Luwak kahvesini şehre getirdi. Endonezya'nın yaban kedisi olarak bilinen misk kedisinin sindirim sisteminden geçtikten sonra özel bir şekilde işlenen bu kahve, 3 metrekarelik küçük bir dükkanda 480 TL'ye satılıyor. Kilosu bin dolara kadar çıkabilen Kopi Luwak, titizlikle hazırlanan her fincanda kaybolan bir tanecik bile ziyan edilmeden sunuluyor.

Kopi Luwak, misk kedisinin kahve meyvelerini yiyip sindirirken çekirdeklerin fermente olmasını sağladığı özel bir kahve türüdür. Bu benzersiz işlem, kahvenin tadını daha yumuşak ve zengin bir hale getirirken, geleneksel kahvelere kıyasla daha düşük kafein içeriği sunar. Bu sebeple, Kopi Luwak kahvesi, hem lezzet hem de nadirliği nedeniyle yüksek fiyatlarla satılmaktadır.

Sakarya'da, Adapazarı ilçesindeki 3 metrekarelik dükkanında bu kahveyi satan Murat Bilgin, Türkiye'de nadir bulunan ve özel bir işleme tabi tutulan bu kahvenin her fincanını özenle hazırlıyor. Bilgin, bu kahvenin bir tanecik bile israf edilmeden sunulmasına büyük önem veriyor. Kopi Luwak’ın kilosunun bin dolara kadar çıkması, üretim sürecinin zahmetli ve zaman alıcı olmasından kaynaklanıyor. Bu kahve nadirliği ve lezzetiyle kahveseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.