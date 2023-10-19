Dünya'nın En Ünlü Kuleleri Hangileri? İşte Dünya'nın En Ünlü Kuleleri ve Bulunduğu Ülke!

EYFEL KULESİ

Dünyanın en ünlü kulesi denildiğinde belki de çoğu kişinin aklına ilk olarak Eyfel Kulesi geliyor. Uzun yıllardır hem Fransa'nın hem de Paris'in en önemli kültürel sembolü olan Eyfel Kulesi, 1889 yılından beri seyahatseverlerin ilk durağı haline geliyor. 1889 yılında inşası tamamlanan kule, Fransız Devrimi’nin yüzüncü yıl kutlamalarının anısına Dünya Fuarı için tasarlanmıştır.