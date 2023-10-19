Dünya'nın En Ünlü Kuleleri Hangileri? İşte Dünya'nın En Ünlü Kuleleri ve Bulunduğu Ülke!
Bir şehrin güzelliği en başta tarihinden gelmektedir. Görkemli binaları, bahçeleri ve uzunca kuleleri bir şehri simgeleyen en önemli unsurlardır. Seyahatseverler de rotalarını bu çerçevede çizmektedir. Her köşesinde farklı bir güzelliği barındıran dünyamızın en ünlü kulelerini sizler için derledik.
BİG BEN SAAT KULESİ
6 Haziran 2012 tarihinde kraliçenin tahta çıkışının 60. yılı onuruna parlamentonun aldığı kararla ismi "Elizabeth Kulesi" olarak değiştirilen "Big Ben Saat Kulesi", Londra'da Westminster Sarayı'nın yanında yer almaktadır.
Dünyanın en büyük ikinci dört yüzlü saati özelliğini taşıyan kule, 96 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun saat kulelerinden birisi olarak da kabul edilmektedir. Yaklaşık 13 tonluk devasa bir çana ev sahipliği yapan kule, 1859 yılında Agustus Pugin tarafından Neo-Gothic tarzda inşa edilmiştir.
Yüzyılı aşkın süredir varlığını sürdüren 'Big Ben Saat Kulesi'nin sesi yaklaşık 14 kilometre kadar uzaklıktan duyulmaktadır. Ayrıca saat kadranının hemen altında Latince olarak "Ey Tanrım, Kraliçe Birinci Victoria’mızı güvende tut" anlamına gelen "DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM" ifadeleri yer almaktır.
EYFEL KULESİ
Dünyanın en ünlü kulesi denildiğinde belki de çoğu kişinin aklına ilk olarak Eyfel Kulesi geliyor. Uzun yıllardır hem Fransa'nın hem de Paris'in en önemli kültürel sembolü olan Eyfel Kulesi, 1889 yılından beri seyahatseverlerin ilk durağı haline geliyor. 1889 yılında inşası tamamlanan kule, Fransız Devrimi’nin yüzüncü yıl kutlamalarının anısına Dünya Fuarı için tasarlanmıştır.