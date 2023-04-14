Geçmişten günümüze markaların evrimi
Hepimiz ufakta olsa geçmişe özlem çekmiyor değiliz, tabi ki geçmişte yaşamış olsaydık o markaların ne olarak kullanıyor olacaktık. Gelin hep birlikte bakalım...
# tarih
TOYOTA (1946)
Hep derler dikiş makinesi motoru üreten, araba motorunu üretir. Alın size örnek...
SONY PİRİNÇ PİŞİRİCİ (1946)
O zamanda yaşıyor olsaydık, televizyonun karşısında playstation oynamak yerine Sony pirinç pişirici. pirinç pişiriyorduk.
APPLE I COMPUTER (1976)
Görünüşü daktiloyu anımsatsa da Aplee, mikro bilgisayar olarak piyasaya çıktı. İçimizden sanki birileri o zamanda da Apple üstünde ısırılmış elma figürü var mıydı? diyor..
NESTLE BEBEK MAMASI(1857)
Günümüzde her üründe adını görebileceğimiz Nestle, ilk çıktığında sadece bebek maması üretiyordu.