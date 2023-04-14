Geçmişten günümüze markaların evrimi

Hepimiz ufakta olsa geçmişe özlem çekmiyor değiliz, tabi ki geçmişte yaşamış olsaydık o markaların ne olarak kullanıyor olacaktık. Gelin hep birlikte bakalım...

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Geçmişten günümüze markaların evrimi - Resim: 1 1 10

TOYOTA (1946)

Hep derler dikiş makinesi motoru üreten, araba motorunu üretir. Alın size örnek...

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SONY PİRİNÇ PİŞİRİCİ (1946)

O zamanda yaşıyor olsaydık, televizyonun karşısında playstation oynamak yerine Sony pirinç pişirici. pirinç pişiriyorduk. 

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APPLE I COMPUTER (1976)

Görünüşü daktiloyu anımsatsa da Aplee, mikro bilgisayar olarak piyasaya çıktı. İçimizden sanki birileri o zamanda da Apple üstünde ısırılmış elma figürü var mıydı? diyor..

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 NESTLE BEBEK MAMASI(1857)

Günümüzde her üründe adını görebileceğimiz Nestle, ilk çıktığında sadece bebek maması üretiyordu.