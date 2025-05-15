Dünyanın ilk tank dizisi “Siyah Bere”nin galası MSB’de yapıldı

Galaya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

“Siyah Bere”, TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında yaşananları merkeze alıyor. Dizi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, gerçek tank ve askeri araçlarla çekildi.

Çekimlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 40 adet M60T tank, 2 ATAK helikopteri, 1 Sikorsky helikopteri, 10 KİRPİ, 2 ambulans KİRPİ, zırhlı personel taşıyıcılar ve çok sayıda askeri araç kullanıldı. Dizi, sınır ötesi operasyonlarda görev alan tank personelinin gerçekçi hikayelerini izleyiciye sunmayı amaçlıyor.

Gala töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zırhlı birliklerine dikkat çekerek, “Tankçılarımız, çelikten iradeleri ve en ileri teknoloji sistemleriyle stratejik gücümüzün başat unsurlarından biridir,” dedi.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise, “Vatanı uğruna canını feda eden Mehmetçiğimizin kahramanlık hikâyelerini anlatmak, TRT olarak bizim boynumuzun borcudur,” sözleriyle projeye verdikleri önemi vurguladı.

Dizinin başrol oyuncusu İlhan Şen ise Ulusal Kanal'a duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Milli Savunma Bakanlığı’na, bu projeye destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Yapımcımıza, yönetmenimize, gözlerini üzerimizden ayırmayan albaylarımıza ve üsteğmenlerimize minnettarım. Birçok emeğin bir araya geldiği bu işin beğenilmesini umuyorum.”