Dünyayı kalemiyle sarsmıştı… Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti

Perulu Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Latin Amerika edebiyatının en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Vargas Llosa’nın ölümü, edebiyat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, yaptığı açıklamada babasının Peru'nun başkenti Lima’daki evinde hayata veda ettiğini belirtti. Açıklamasında, "Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir hayat sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek" ifadelerini kullandı.

MARIO VARGAS LLOSA KİMDİR?

1936 yılında Peru’nun Arequipa kentinde doğan Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, edebi kariyerine genç yaşta başladı. 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen yazar, özellikle 1960'larda Latin Amerika'da ortaya çıkan "Latin Amerika Boom" akımının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi.

Eserlerinde çoğunlukla Peru’nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işleyen Vargas Llosa, hem gazetecilik hem de siyaset alanında da aktif olarak yer aldı. Yazdığı romanlar, yalnızca İspanyolca konuşulan ülkelerde değil, dünya genelinde çok sayıda dile çevrilerek geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Mario Vargas Llosa’nın başlıca eserleri arasında "Kent ve Köpekler" (La ciudad y los perros), "Yeşil Ev" (La casa verde), "Kıyamet Savaşı" (La guerra del fin del mundo), "Yaramaz Kızın Öyküsü" (Travesuras de la niña mala) ve "Kelt Rüyası" (El sueño del celta) yer alıyor. Bu eserler, yalnızca Latin Amerika'nın değil, evrensel edebiyatın da önemli örnekleri arasında gösteriliyor.