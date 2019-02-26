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Duymadıkları ritme ayak uyduruyorlar

Diyarbakır Surkent İşitme Engelliler Ortaokulunda oluşturulan 12 kişilik halk oyunları ekibinde yer alan öğrenciler, duymamalarına rağmen ritimlere ayak uydurarak yöresel oyunları öğreniyor

Duymadıkları ritme ayak uyduruyorlar

Diyarbakırlı 12 öğrenci görenleri kendine hayran bırakıyor. 

Yenişehir Surkent işitme engelliler ortaokulunda okuyan öğrenciler duymasalara ritme ayak uydurup yöresel halk oyunları oynuyor.

Üstelik bunu onlar istedi. Öğrenmek ve oynamak isteyen 12 öğrenci amaçlarına da ulaştı. 

Halk oyunları gösterileri yapan öğrenciler hem sosyalleşti hem özgüvenleri yerine geldi.

Okul müdürü Sabahattin Can öğrencilerin ritim konusundaki başarılarından övgüyle bahsetti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Fırat Doğan ise öğrencilerin inanç ve azimle zoru başardıklarını söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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