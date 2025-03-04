Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı: Türk müziği devini sevenleri yalnız bırakmadı

Anma töreninde, Akbayram’ın müzik yolculuğuna dair anılar paylaşıldı. Şarkılarla, alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurlanan usta sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenleri tarafından son görevini aldı.

Mesam Başkanı Akbayram için, "Pop-rock müziklerinden etkilense de, Aşık Mahsuni Şerif'ten Neşet Ertaş'a uzanan geniş bir yelpazede Anadolu topraklarının türkülerini farklı bir versiyonla yorumluyordu." açıklamasını yaptı.

Edip Akbayram, sözlerini Anadolu'nun erdemli birikimleriyle besleyerek, halk için yazdı, hak için söyledi. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Akbayram, cenaze törenine katılmak isteyen sevenlerini Teşvikiye Camisi'ne akın ettirdi. Denizli, Hatay, Ankara ve Erzurum'dan cenazeye katılanlar oldu.

Birçok kişi, Akbayram'a olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Edip Akbayram çok sevdiğim bir sanatçıydı. Onun cenaze törenine katılmak için buradayım. Mekanı cennet olsun."

"7'den 70'e herkesin sanatçısıydı. Özellikle emekçilerin sanatçısıydı. 1 Mayıslar'da, grevlerde ve direnişlerde onun türküleriyle güç bulduk."

Akbayram’ın sanatını çok seven bir başka katılımcı ise, "Benim Edip Akbayram'dan öğrendiğim söz, 'Başın öne eğilmesin' sözüdür. Bu benim hayatımda çok önemli oldu. Ne zaman düşsem, bu müzik sayesinde ayağa kalkmasını bildim." diyerek Akbayram’ın hayatına dokunan bir anısını paylaştı.

Cenaze namazının ardından Edip Akbayram’ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.