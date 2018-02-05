Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı "Yambol ve Edirne - Tunca'nın iki şehri" isimli proje kapsamında Kukerlandia Festivali Edirne’de düzenlenecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, iki kentin turistik cazibesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen proje hakkında bilgi verdi.



İki ülke arasında turizm potansiyelini arttırmak istediklerini ifade eden Gürkan, "Bu projenin toplam bütçesi 504 bin avro. 233 bin 187 avro Edirne Belediyesi’ne ait. Proje kapsamında Edirne Belediyesi’ne ait Ulaşım Hizmetleri binasını restore ediyoruz. Yüklenici firma ile sözleşmemizi geçtiğimiz haftalarda imzaladık. Projede ulaşılması gereken ikinci temel amaç iki ülkenin kültürlerinin tanıtımını gerçekleştirmek, turizm potansiyellerini arttırmak. Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri’ni de mayıs ayında Yambol’da düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kukerlandia Festivali, 17 Şubat Cumartesi günü saat 12.30'da gerçekleştirilecek. Fetival kapsamında festivali anlatan fotoğraf sergisi de açılacak.



Kukerlandia Festivali

Antik çağlara dayanan Kuker oyunları geleneği, bölge halkınca günümüze kadar taşındı. Kuker toplulukları, el yapımı maskeler ve üzerlerindeki sayıca fazla çanlarla gösterilerini sunuyor. Maskeli ve renkli kıyafetli gruplar köy ve kasabalarının sokaklarını ve evlerin avlularını dolaşarak baharın yaklaştığı günlerde bağıra çağıra ve gürültü yaparak kıştan kalan kötü ruhları, hastalıkları, kötülükleri ve soğuk havayı uzaklaştırmak ve diğer yandan sağlık ve bereket için sürüm, ekim ve hasat gibi sembolik hareketler yapıyor.







