Edirne'deki müzeler bu yıl 2 milyon turisti hedefliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Edirne'deki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çanakkale'den sonraki en büyük tabya olan Hıdırlık Tabyası'ndaki çalışmaların 2021'de tamamlandığını, bu yapının Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak misafirlerini ağırlamaya başladığını belirten Soytürk ifade etti:

- Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Makedon Kulesi'nin (eski saat kulesi) restorasyonunun birinci etabı tamamlandı. Şükrü Paşa Kıyık Tabya'da ise projelendirme çalışmalarımız devam ediyor.