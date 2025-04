Efsane geri dönüyor! Pink Floyd İstanbul'da

Dünya müziğinin dev isimlerinden Pink Floyd, 25 Nisan Perşembe akşamı İstanbul’daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek konser için geri sayım başladı.

Zorlu PSM’den yapılan açıklamada, konserin Pink Floyd’un efsanevi “Pulse” turnesinin 30. yılına özel olarak planlandığı belirtildi.

KÜLT ALBÜMLERDEN SEÇKİLER SAHNELENECEK

Konserde, grubun rock tarihine damga vurmuş albümlerinden bir seçki müzikseverlerle buluşacak. Repertuvarda, The Wall, The Division Bell, The Dark Side of the Moon ve Wish You Were Here gibi klasikleşmiş albümlerden parçalar yer alacak.

Ayrıca, 1967 yılında yayımlanan Astronomy Domine ve grubun hayranları tarafından büyük ilgi gören Not Now John da gecede sahneye taşınacak.