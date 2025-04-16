Efsane geri dönüyor! Pink Floyd İstanbul'da

Rock müziğin efsane grubu Pink Floyd, “Pulse” turnesinin 30. yılı kapsamında 25 Nisan’da Zorlu PSM sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Konserde grubun kült albümlerinden ikonik parçalar seslendirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Efsane geri dönüyor! Pink Floyd İstanbul'da
Yayınlanma:

Dünya müziğinin dev isimlerinden Pink Floyd, 25 Nisan Perşembe akşamı İstanbul’daki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek konser için geri sayım başladı.

Zorlu PSM’den yapılan açıklamada, konserin Pink Floyd’un efsanevi “Pulse” turnesinin 30. yılına özel olarak planlandığı belirtildi.

KÜLT ALBÜMLERDEN SEÇKİLER SAHNELENECEK

Konserde, grubun rock tarihine damga vurmuş albümlerinden bir seçki müzikseverlerle buluşacak. Repertuvarda, The Wall, The Division Bell, The Dark Side of the Moon ve Wish You Were Here gibi klasikleşmiş albümlerden parçalar yer alacak.

Ayrıca, 1967 yılında yayımlanan Astronomy Domine ve grubun hayranları tarafından büyük ilgi gören Not Now John da gecede sahneye taşınacak.

İş çıkışı köpeklerin saldırısına uğradı: “Canımı zor kurtardım”İş çıkışı köpeklerin saldırısına uğradı: “Canımı zor kurtardım”Yurt
pink floyd
Günün Manşetleri
Türkiye'den Suriye'ye kaç kişi döndü?
Bakan Yumaklı'dan hasar ödemeleri hakkında açıklama
Doğu Perinçek'ten "proje okulları" kapatılsın çağrısı
Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sahte altın nasıl anlaşılır?
Türk-İş 1 Mayıs'ta Kartal’da güçlü bir miting yapacak
Yaz meyvesi lüks olacak
İran-ABD müzakereleri yeniden Umman’da
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Çok Okunanlar
5 milyon TL'si olan dikkat! 5 milyon TL'si olan dikkat!
Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı! Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı!