Efsane ismin hayatı beyazperdeye taşınıyor

Türk müziğinde bir döneme damga vuran ve hafızalara kazınan Ferdi Özbeğen'in hayat hikayesi sinemaya uyarlanıyor.

Piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen’in yaşamı film oluyor. Sanatçının müzikal kariyerini ve hayat yolculuğunu konu alacak yapım için hazırlık süreci resmen başladı.

Projenin yapımcılığını Orchestra Content üstlenirken, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz yürütüyor. Özbeğen'in hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmin senaryosunu ise Yiğit Güralp kaleme aldı.

MİRASINI BIRAKTIĞI VAKIF DA PROJEDE

Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Ferdi Özbeğen’in hayatını anlatacak olan film, bu kurumun da dahil olduğu geniş bir danışman kadrosuyla hazırlanıyor. Yapım süreci; Türk Eğitim Vakfı ile birlikte Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen’in danışmanlığında ilerliyor.

2027'DE SİNEMALARDA

Usta sanatçının yaşam hikayesini tüm yönleriyle yansıtacak yapımın, 2027 yılında vizyonda olması planlanıyor.

