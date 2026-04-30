Efsaneler geri dönüyor! Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Michel Franco'nun yönettiği ABD ve Meksika ortak yapımı "İlişki" filminde Jessica Chastain ve Isaac Hernandez başrolleri üstleniyor. Yüzeyde bir ilişki hikayesi gibi görünen film, temelde Michel Franco sinemasında sık görülen güç, sınıf ve bağımlılık dinamiklerini irdeliyor. İki insanın duygusal yakınlığından ziyade ekonomik farklar, sosyal statü ve psikolojik üstünlük unsurlarının öne çıktığı yapımın konusu şu şekilde aktarılıyor:"Meksikalı genç balet Fernando, dünya çapında tanınmanın ve ABD'de yaşamanın hayalini kurar. Sosyetik ve hayırsever sevgilisi Jennifer'ın onu destekleyeceğine inanarak her şeyi geride bırakır. Ancak Fernando'nun gelişi, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst eder. Jennifer hem kendi geleceğini hem de Fernando'nunkini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır."