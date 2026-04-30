Efsaneler geri dönüyor! Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?
Türkiye genelindeki sinema salonlarında bu hafta dram, komedi, animasyon ve gerilim türlerinde toplam 10 yeni film izleyiciyle buluşuyor.
Dramdan korkuya uzanan geniş bir yelpazeye sahip vizyon takviminde, Türk edebiyatının önemli eserlerinden sinemaya aktarılan uyarlamalar, uluslararası gişe rekortmeni serilerin devam filmleri ve çok uluslu ortak yapımlar dikkat çekiyor.
İşte bu hafta vizyona girecek filmler:
"BİR ADAM YARATMAK"
Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı eserinden aynı isimle sinemaya uyarlanan film vizyona girdi. Murat Çeri'nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, bir tiyatro yazarının yaşadığı derin ruhsal çalkantıları merkeze alıyor. Filmin başrolünü Engin Altan Düzyatan üstlenirken, oyuncu kadrosunda Deniz Barut, Altan Erkekli, Murat Serezli, Caner Topçu, Gülper Özdemir, Serpil Tamur, Hakan Meriçliler ve İsmail Hakkı Ürün bulunuyor.
"ŞEYTAN MARKA GİYER 2"
Moda dünyasının iç yüzünü anlatan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Şeytan Marka Giyer 2", 20 yıl sonra ünlü isimleri yeniden bir araya getiriyor. Yönetmenliğini David Frankel'in yaptığı, senaryosunu Aline Brosh McKenna'nın yazdığı filmde Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt başrolleri paylaşıyor. Yapım, emekliliğe hazırlanan ikonik isim Miranda Priestly'nin eski asistanı Andy Sachs ile tekrar buluşmasını ve artık en büyük rakibi olan Emily Charlton'a karşı verdiği stratejik mücadeleyi işliyor. Filmin zengin oyuncu kadrosunda ayrıca Stanley Tucci, Sydney Sweeney, Kenneth Branagh ve Lady Gaga yer aldı.
"İLİŞKİ"
Michel Franco'nun yönettiği ABD ve Meksika ortak yapımı "İlişki" filminde Jessica Chastain ve Isaac Hernandez başrolleri üstleniyor. Yüzeyde bir ilişki hikayesi gibi görünen film, temelde Michel Franco sinemasında sık görülen güç, sınıf ve bağımlılık dinamiklerini irdeliyor. İki insanın duygusal yakınlığından ziyade ekonomik farklar, sosyal statü ve psikolojik üstünlük unsurlarının öne çıktığı yapımın konusu şu şekilde aktarılıyor:"Meksikalı genç balet Fernando, dünya çapında tanınmanın ve ABD'de yaşamanın hayalini kurar. Sosyetik ve hayırsever sevgilisi Jennifer'ın onu destekleyeceğine inanarak her şeyi geride bırakır. Ancak Fernando'nun gelişi, Jennifer'ın özenle inşa ettiği dünyayı altüst eder. Jennifer hem kendi geleceğini hem de Fernando'nunkini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır."
"AĞZIMDAN KAÇTI"
Haftanın dram ağırlıklı biyografi türündeki filmi "Ağzımdan Kaçtı", 14 yaşında Tourette sendromu tanısı alan John Davidson'ın çocukluğundan itibaren yaşadığı sosyal dışlanma ve zorluklarla mücadelesini perdeye taşıyor. Kirk Jones'un yönettiği ve üç dalda Bafta ödülü kazanan yapımda Robert Aramayo, Maxine Peake ve Somerled Campbell oynadı.
"ALDIĞIMIZ NEFES"
Şeyhmus Altun'un yönettiği Türkiye ve Danimarka ortak yapımı "Aldığımız Nefes" ise vizyondaki bir diğer dram filmi seçeneği olacak. Film, bir kimya fabrikası patlamasıyla başlayan ve dinmek bilmeyen bir yangının ardından hayatı altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın hikayesini anlatıyor. Yapımın kadrosunda Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak, Sacide Taşaner ve Aras Kavak yer alıyor.
"ŞEHZADE: BÜYÜK ŞENLİK"
Murat Karahüseyinoğlu'nun yönettiği animasyon filmi "Şehzade: Büyük Şenlik", izleyicilere tarihi bir serüven sunuyor. Yapım, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteride İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları macerayı konu alıyor.
''HOKUM''
Haftanın gerilim filmlerinden "Hokum", Damian Mc Carthy yönetmenliğinde çekildi. Film, anne ve babasının küllerini serpmek üzere İrlanda kırsalındaki tenha bir otele giden içine kapanık yazar Ohm Bauman'ın başına gelen esrarengiz olaylar etrafında dönüyor.
''CEHENNEM AYİNİ''
Paraguay ve Yeni Zelanda ortak yapımı "Cehennem Ayini" filmini ise Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernan Moyano, Dawson Taylor ve Tommy Wiklund'dan oluşan bir yönetmen ekibi izleyiciyle buluşturuyor.
Yerli korku sineması tutkunları için de iki yeni seçenek vizyona giriyor.
Volkan Akişli'nin yönettiği "Habis: Son Dua" ile Cem Kaymakçı ve Anastasiya Düz'ün yönetmen koltuğunu paylaştığı "Yetimhane: Sahipsiz Cinler", haftanın yerli korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alıyor.