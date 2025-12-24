Efsaneler yerle bir oldu: Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada hangi dizi var?

Televizyon ve dijital platform tarihine damga vuran yapımlar, 'Gelmiş Geçmiş En İyi Diziler' listesinde bir araya geldi. İşte tarihin en iyi 50 dizisi...

Televizyon ve dijital yayıncılık tarihine adını altın harflerle yazdıran bu diziler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicinin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

EFSANELER TEK LİSTEDE

Hazırlanan "Gelmiş Geçmiş En İyi Diziler" listesi, sadece reyting başarılarını değil; güçlü senaryoları, unutulmaz oyunculuk performanslarını ve kültleşmiş sahneleri baz alarak oluşturuldu.

İzleneceklist tarafından derlenen ve 50 yapımdan oluşan liste, dizi tutkunlarının gündemine oturdu.

İşte tarihin en iyi 50 dizisi...

50. Ripley

49. Baby Reindeer

48. 3 Body Problem

47. Fallout

46. The Last Kingdom

45. Supernatural

44. Spartacus

43. American Horror Story

42. The Handmaid’s Tale

41. Death Note

40. Avatar: The Last Airbender

39. Brooklyn Nine-Nine

38. Modern Family

37. How I Met Your Mother

36. Friends

35. The Office

34. House of Cards

33. The Mandalorian

32. Dark

31. Fargo

30. Succession

29. Sons of Anarchy

28. Sherlock

27. Ozark

26. Homeland

25. Westworld

24. Lucifer

23. The Witcher

22. Squid Game

21. The Crown

20. Black Mirror

19. Lost

18. Mr. Robot

17. Dexter

16. True Detective

15. Band of Brothers

14. The Boys

13. Narcos

12. Stranger Things

11. Chernobyl

10. Better Call Saul

9. The Sopranos

8. The Wire

7. The Walking Dead

6. Money Heist

5. Vikings

4. Peaky Blinders

3. Prison Break

2. Breaking Bad

1. Game of Thrones

