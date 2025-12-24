Efsaneler yerle bir oldu: Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada hangi dizi var?
Televizyon ve dijital platform tarihine damga vuran yapımlar, 'Gelmiş Geçmiş En İyi Diziler' listesinde bir araya geldi. İşte tarihin en iyi 50 dizisi...
Televizyon ve dijital yayıncılık tarihine adını altın harflerle yazdıran bu diziler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicinin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.
EFSANELER TEK LİSTEDE
Hazırlanan "Gelmiş Geçmiş En İyi Diziler" listesi, sadece reyting başarılarını değil; güçlü senaryoları, unutulmaz oyunculuk performanslarını ve kültleşmiş sahneleri baz alarak oluşturuldu.
İzleneceklist tarafından derlenen ve 50 yapımdan oluşan liste, dizi tutkunlarının gündemine oturdu.
İşte tarihin en iyi 50 dizisi...
50. Ripley
49. Baby Reindeer
48. 3 Body Problem
47. Fallout
46. The Last Kingdom
45. Supernatural
44. Spartacus
43. American Horror Story
42. The Handmaid’s Tale
41. Death Note
40. Avatar: The Last Airbender
39. Brooklyn Nine-Nine
38. Modern Family
37. How I Met Your Mother
36. Friends
35. The Office
34. House of Cards
33. The Mandalorian
32. Dark
31. Fargo
30. Succession
29. Sons of Anarchy
28. Sherlock
27. Ozark
26. Homeland
25. Westworld
24. Lucifer
23. The Witcher
22. Squid Game
21. The Crown
20. Black Mirror
19. Lost
18. Mr. Robot
17. Dexter
16. True Detective
15. Band of Brothers
14. The Boys
13. Narcos
12. Stranger Things
11. Chernobyl
10. Better Call Saul
9. The Sopranos
8. The Wire
7. The Walking Dead
6. Money Heist
5. Vikings
4. Peaky Blinders
3. Prison Break
2. Breaking Bad
1. Game of Thrones