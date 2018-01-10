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EKM, sanatsal etkinliklerine devam ediyor

İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi, sanatsal etkinliklerine devam ediyor. Kültür merkezinin bu haftaki sanatçı konuğu şair ve yazar Tarık Günersel oldu.

EKM, sanatsal etkinliklerine devam ediyor
Doğa, toplum, birey ve tarihi karakterler şiirlerde bir araya geldi.

İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi, her hafta düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 

Kültür merkezinin sanat ve edebiyat etkinliklerinin bu haftaki konuğu şair, yazar, çevrimen, oyuncu ve dramaturg Tarık Gülenersel’di.

Tümaydın  “İzdüşümler ile Yaşama Katkı Çağrısı” adındaki şiirsel etkinliğe katılım yoğundu. 

Şiirlerinde doğa, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi anlatan Günersel, sunumunu tarihi karakterleri canlandırarak yaptı.  Günersel'in performansı şiirseverlerden tam not aldı. 



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