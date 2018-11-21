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El emeği göz nuru: Cam sanatı

Antik çağlardan günümüze birçok objenin yapımında kulanılan cam, 17'inci yüzyıldan sonra işlenmeye başladı. Cam işleme özel bir sanat dalına dönüştü, hızla tüm dünyay yayıldı. Atölyeler kuruldu eşsiz objeler hayatımıza renk katmaya başladı. Peki camın obje haine gelmesinde nasıl bir süreç rol oynuyor? Merak edilen bu soruların yanıtı haberimizde.

El emeği göz nuru: Cam sanatı

17'inci yüzyıla dayanan cam işleme sanatı günümüzde de popülerliğini koruyor. 

Öncelilikli olarak camla tanışıyorsunuz. Sonrasında şekil vereceğiniz cama  2 teknik uyguluyorsunuz.

Hem eliniz hem de gözleriniz yoruluyor ama ortaya bu güzel objeler çıkıyor.

Üfleme tekniğinden bahsetmişken bizde bu tecrübeyi deneyimledik...

ulusal.com.tr

Etiketler; #cam sanatı
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