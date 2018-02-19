Türkiye'de her yıl onlarca yeni film vizyona giriyor. Peki, ülkemizde sinema sanatı ne durumda? "Eleştirmenleri vurun" kitabının yazarı sinema eleştirmeni Tunca Arslan bakın bu konuda ne diyor?

Komedi, dram ve daha birçok dalda sinema eseri üretiliyor.Dünyada her yıl binlerce, Türkiye'de ise onlarca yeni film izleyicilerle buluşuyor.Türkiye'de sinema denince akla ilk Yeşilçam gelse de son dönemde beyaz perdede tartışılan birçok eser ortaya çıkıyor. Peki, eleştirmenler Türkiye'deki sinema sanatına ne diyor?Sinema eleştirmeni ve Ulusal Kanal programcısı Tunca Arslan, sinema sanatıyla ilgili dikkat çeken bir kitap yazdı. Kitabın adı "Eleştimenleri vurun".İstanbul'da yeni kitabının da konuşulduğu bir etkinliğe katılan Tunca Arslan, 7'nci sanat olan sinemanın Türkiye'de henüz çok genç olduğunu düşünüyor. Eleştiri kültürü olgunlaşmadığı için de eleştirmenler, yönetmen ve oyuncularla karşı karşıya geliyor.Etkinliğin diğer konuşmacısı Yönetmen Ezel Akay da sinemada derinleşme olmadığı görüşünde.