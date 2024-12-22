Elfler gelsin, Hobbitler dinlesin! Yüzüklerin Efendisi müzikleri Türkiye’de

Ukraynalı Lords of the Sound Senfoni Orkestrası, Howard Shore’un Yüzüklerin Efendisi film serisi için bestelediği unutulmaz müzikleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahneye taşıyor. Dün İzmir’de başlayan turne, bugün Denizli’de devam ederken, yıl sonuna kadar 10 farklı şehirde izleyicilerle buluşacak.

2014 yılında kurulan ve üyeleri seçici bir yarışmayla belirlenen Lords of the Sound Orkestrası, sahne performanslarını görsel efektler ve teatral unsurlarla zenginleştirerek dikkat çekiyor. Orkestra, Yüzüklerin Efendisi’nin elf şarkılarından savaş melodilerine kadar geniş bir repertuvar sunarken, film müzikleri dışında klasik eserlerden rock ve caza uzanan farklı türleri de seslendiriyor.

TURNE ROTASINDA ORTA DÜNYA RUHU VAR

Howard Shore’un Yüzüklerin Efendisi üçlemesi için bestelediği ve Oscar kazandığı film müzikleri, serinin hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Orkestra, elflerin lirik şarkıları ve karakter temaları gibi eserleri aslına sadık bir şekilde icra ederek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Orkestra, 31 Aralık’a kadar sırasıyla şu şehirlerde sahne alacak: Bugün: Denizli, 23 Aralık: Antalya, 24 Aralık: Konya, 25 Aralık: Mersin, 26 Aralık: Adana, 27 Aralık: Kayseri, 28 Aralık: Ankara, 29 Aralık: Eskişehir, 30 Aralık: İstanbul, 31 Aralık: Bursa