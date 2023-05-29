En etkileyici tarihi kılıçlar

1• OSMAN BEY'İN KILICI

700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor. Bugüne kadar Osmanlı'ya ait en eski eserin Orhan Gazi'nin miğferi olduğu düşünülüyordu. Ancak MSB tarafından yapılan incelemede Mihalgazi'ye ait 700 yıllık bir kılıç bulundu.29 Mar 2021