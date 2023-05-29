En etkileyici tarihi kılıçlar
Tarihte birçok zaferler kazanmış ve ülkesini korumuş kahramanlar deyince aklımıza birçok isimler gelir. Tarihte bu özel kişilerin özel kendilerine özgü silahlarıda olmuştur. Kılıç merakı olanlar için gösterişli birkaç kılıcı sizin için derledik...
1• OSMAN BEY'İN KILICI
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor. Bugüne kadar Osmanlı'ya ait en eski eserin Orhan Gazi'nin miğferi olduğu düşünülüyordu. Ancak MSB tarafından yapılan incelemede Mihalgazi'ye ait 700 yıllık bir kılıç bulundu.29 Mar 2021
2• SULTAN ALPARSLAN'IN KILICI
Sultan Alparslan'ın kılıcı Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır.
3• FATİH SULTAN MEHMET'İN KILICI
Türk kılıç tarihinin en ünlü eserlerinden bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in kılıcıdır. Altın kaplamalı kılıcın boyu 125 cm iken toplam ağırlığı 7 kilogramı geciktir. Törenlerde kullanılmak üzere üretilen kılıç ihtişamıyla göz doldurmaktadır
4• CENGİZ HAN KILICI
Cengizhan'ın Moğol Kılıcı Bu kılıçlar, Avrasya bozkırlarının Türk göçebeleri tarafından öncelikle 8. ve 14. yüzyıllar arasında kullanıldı. Bu türden kaydedilen en eski kılıçlardan biri, Romanya'da 7. yüzyılın ortalarına tarihlenen bir Avar mezarında bulunmuştur.