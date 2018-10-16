İstanbul'da yılın 8 ayında yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan, Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı Topkapı Sarayı oldu.

İstanbul'da, yılın 8 ayında yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan Topkapı Sarayı oldu.



İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 19, TBMM Milli Saraylar'a bağlı 12, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı 3, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 9, üniversite ve diğer kurumlara bağlı 9 ve 35 özel olmak üzere 91 müze bulunuyor.



Bakanlığa bağlı müzelerin ziyaretçi sayısı yılın 8 ayında 5 milyona ulaşırken, özel müzelerdeki ziyaretçi sayısı 2,5 milyona yaklaştı.



Yerli ve yabancı turistlerin ocak-ağustos döneminde en çok ilgi gösterdiği yer, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgahı olarak kullandığı Topkapı Sarayı oldu. Topkapı Sarayı'nı, yerli ve yabancı 2 milyon 223 bin 928 turist gezdi.



Topkapı Sarayı'nı, dünyadaki en önemli mimari yapılardan biri kabul edilen 1481 yaşındaki Ayasofya Müzesi ile 1486 yıllık Yerebatan Sarnıcı takip etti.



Ayasofya Müzesi'ne 1 milyon 960 bin 803, Yerebatan Sarnıcı'na 997 bin 826 yerli ve yabancı turist ziyarette bulundu.



Bu üç müzenin ardından Panaroma 1453 Müzesi'ni 412 bin 258, Arkeoloji Müzeleri'ni 276 bin 369, Rahmi Koç Sanayi Müzesi'ni 251 bin 138, Osmanlı Bankası Müzesi'ni 173 bin 871, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'ni 153 bin 592, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni 146 bin 49, Sakıp Sabancı Müzesi'ni 74 bin 789 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



İstanbul 197 ülkeden turist ağırladı



Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2018'in 8 ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 46 arttı.



Dünyanın 197 ülkesinden ziyaretçi ağırlayan İstanbul'a, ocak-ağustos aylarında en çok Almanya, İran ve Irak'tan turist geldi.



Almanya'dan 2004 yılında gelen 359 bin 638 turist sayısı, 2011'de 645 bin 341, 2018'de 989 bin 542'ye ulaştı.



İran'dan 685 bin 778, Irak'tan 500 bin 553, Suudi Arabistan'dan 495 bin 60, Rusya Federasyonu'ndan 396 bin 502, Fransa'dan 374 bin 288, İngiltere'den 347 bin 786, Hollanda'dan 266 bin 713, ABD'den 265 bin 118, Çin'den 233 bin 45 turist, bu yıl İstanbul'u ziyaret etti.



İstatistiklere göre, İstanbul'a gelen turist profili yıllar içinde değişkenlik gösterdi. 2004 yılında ilk üç sırada Almanya, Rusya Federasyonu ve Fransa yer alırken, 2011 yılında bu ülkeler Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD, 2018'de Almanya, İran ve Irak olarak değişti.



"Henüz İstanbul'un hak ettiği rakamlar değil"



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 ve 2017 yıllarına göre turizm istatistiklerinin sevindirici olduğunu, çünkü turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış yaşandığını söyledi.



Yılmaz, İstanbul gibi bir şehrin alması gereken turist sayısı ve potansiyeline bakıldığında kat edilmesi gereken epey yol olduğunu ifade etti.



İstanbul'da en çok turisti bu yıl Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı'nın ağırladığını anlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya geneline baktığımızda farklı ülkelerden turist alması itibarıyla İstanbul çarpıcı bir örnek. Bugün 197 ülkeden turist alan bir şehir. Bu son derece önemli bir rakam. Geçen yıllara baktığımız zaman turist profilinde bazı değişiklikler gözleniyor.

Bizim bunu bilimsel verilerle yönetiyor olmamız önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hem müzelerimizde hem de İstanbul'a gelen turistlerin alışkanlıkları, talepleri, beklentilerine yönelik bir araştırma çalışması başlattık. İstanbul'a bu yıl en çok Almanya, İran ve Irak'tan turist geldi."



Yılmaz, hem ülke sayısı hem de nitelik itibarıyla kente gelen turist sayısının henüz İstanbul'un hak ettiği rakamlar olmadığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir turizm politikası geliştiriyoruz. Sayı kadar nitelikli turist yani daha çok kalan, daha çok harcayan, farklı alanlara ilgi duyan bir turizm anlayışını öne çıkarmaya özen gösteriyoruz. İstanbul kongre turizmi açısından da gelecek vadeden, büyük potansiyele sahip bir şehir." dedi.



"Turistlerin iki temel beklentisi var"



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, İstanbul'a gelen turistin iki temel beklentisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunların biri güvenlik, diğeri ahlakiliktir. Yani taksiciden esnafına varıncaya kadar turisti çekiştirmeye, rahatsız etmeyen, hak etmediği ücrete talip olmayan bir anlayış. Güvenlik açısından bir problem yok. Bugün İstanbul'un Berlin, Paris, Londra ya da Washington'dan daha az güvenli bir şehir olduğunu kimse söyleyemez.

İstanbul olarak kat etmemiz gereken temel meselelerden biri, güveni suistimal etmeyen, gayriahlaki, gayrivicdani ve gayrihukuki davranıştan uzak kalmak. Hanutçuluk, taksicilik, acentacılık sorunu dünyanın pek çok şehrinde olduğu gibi bizde de var ama ciddi bir koordinasyon içinde bunları önlemeye çalışıyoruz."