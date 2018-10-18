İyi Parti'de 37 başkan istifa etti!
İyi Parti'de 37 başkan istifa etti!
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda
23 kişinin öldüğü göçmen faciasında flaş gelişme
23 kişinin öldüğü göçmen faciasında flaş gelişme
Ulusal Gönüllüleri Ankara'da toplandı
Ulusal Gönüllüleri Ankara'da toplandı

Engel tanımayan tiyatro

Onları ayakta alkışlıyoruz... Çünkü onlar, engel tanımayan bir tiyatro topluluğu. Samsun Engelliler Tiyatrosu'ndan bahsediyoruz. Bu tiyatro tam 8 yıldır Türkiye'yi geziyor, "Bu işte bir sakatlık var" oyununu ile seyirci ile buluşuyor.

Engel tanımayan tiyatro

Kim demiş engeller aşılmaz diye. Onlar bir bir yıktılar engelleri. Samsun Engelliler Tiyatrosu'nu kurdular.

Bunu söylerken öyle mutlu ki Tiyatronun genel sanat yönetmeni Hüseyin Kurt, izleyicilerle sınırları birlikte aşmanın sevincini yaşıyor. 

Tiyatro 8 yıl önce kuruldu. 5 kişilik dev bir ekipler. Yıllardır aynı oyunla "Bu işte bir sakatlık var" diyorlar.
 
Sahne hazırlıkları emek istiyor, ancak tiyatro sevgisi zorlukları aşmaları için büyük bir dayanak oluyor. 

Türkiye'yi geziyorlar karış karış. Ulaşabildikleri kadar çok insana ulaşmak, yüreklere, zihinlere dokunmak istiyorlar. 
 

Etiketler; #samsun #tiyatro
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.