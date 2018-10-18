Onları ayakta alkışlıyoruz... Çünkü onlar, engel tanımayan bir tiyatro topluluğu. Samsun Engelliler Tiyatrosu'ndan bahsediyoruz. Bu tiyatro tam 8 yıldır Türkiye'yi geziyor, "Bu işte bir sakatlık var" oyununu ile seyirci ile buluşuyor.

Kim demiş engeller aşılmaz diye. Onlar bir bir yıktılar engelleri. Samsun Engelliler Tiyatrosu'nu kurdular.



Bunu söylerken öyle mutlu ki Tiyatronun genel sanat yönetmeni Hüseyin Kurt, izleyicilerle sınırları birlikte aşmanın sevincini yaşıyor.



Tiyatro 8 yıl önce kuruldu. 5 kişilik dev bir ekipler. Yıllardır aynı oyunla "Bu işte bir sakatlık var" diyorlar.



Sahne hazırlıkları emek istiyor, ancak tiyatro sevgisi zorlukları aşmaları için büyük bir dayanak oluyor.



Türkiye'yi geziyorlar karış karış. Ulaşabildikleri kadar çok insana ulaşmak, yüreklere, zihinlere dokunmak istiyorlar.

