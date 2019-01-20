Behzat Ç. karakterine can veren Erdal Beşikçioğlu, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Sinema biletlerinin kampanyalar halinde satışının önüne geçen yeni sinema yasasını değerlendiren Beşikçioğlu "Hepimizin hayrına olacağına inanıyorum" dedi.

Behzat Ç. karakterine can veren Erdal Beşikçioğlu, hafta içinde Melis'te kabul edilen sinema yasasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Beşikçioğlu, "Hikaye anlatılmaya ihtiyaç duyduğu her zaman oyuncuya ihtiyaç vardır. Bunun şekli ve şemaili bir şekilde düzenlenir diye düşünüyorum" dedi.



Meclis'ten geçen yasaya göre, sinema salonu işletmecileri ile film yapımcıları arasında anlaşma olmadan sinema bileti içeren abonelik, promosyon ve kampanya yapılamayacak. Aynı zamanda sinema filmlerinin başlangıcındaki reklam süreleri 10 dakikayı geçemeyecek.



Yasaya göre kurulacak bir komisyon, yeni çekilen filmler için değerlendirme ve sınıflandırma da yapacak. Değerlendirme ve sınıflandırmadan geçemeyen sinema salonlarına dağıtılmayacak.



Türk Casus İlyas Bazna'nın hayatının anlatıldığı Çiçero filminin başrolünde oynayan Erdal Beşikçioğlu, sinema yasasına ilişkin Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı.

Beşikçioğlu, "İster istemez hepimizin hayrına olacağına inanıyorum. Aksi taktirde bu işi yapmanın bir manası yoktur yani" diye konuştu.



Tartışmalara konu olan yasayı Çiçero filminin Yönetmeni Serdar Akar da yorumladı.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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