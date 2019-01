Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın kendisini davet ettiği "Truva Sonatı" konserine gitti. Amerikalı Senatör Lindsey Graham'da konserdeydi. Say ve Erdoğan'ın samimi sohbeti dikkat çekti. Erdoğan konserin ardından Say'ı Ankara'ya davet etti ve Aşık Veysel'in plağını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın konserini dinledi. Ayakta alkışladı...



Ünlü piyanist Fazıl Say annesinin vefatının ardından kendisini arayan Erdoğan'ı "Truva Sonatı" konserine davet etmişti. Cumhurbaşkanı o davete eşi Emine Erdoğan ile birlikte gitti.



Konsere Erdoğan'ın daveti üzerine Amerikalı Senatör Lindsey Graham da katıldı.



Davetlileri selamlayayarak piyanonun başına geçti Fazıl Say... İki saatlik süre boyunca dinleyenleri adeta büyüledi... İzmir Marşı için de tuşlara bastı...



Konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı.



Erdoğan Say'ı, Beştepe'ye, konser vermeye davet etti.



Ünlü piyaniste Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara topraktır" plağını hediye etti.



Cumhurbaşkanı konserin ardından eşi Emine Erdoğan ile kulise geçerek Say ile 10 dakika sohbet etti.



Say, albümünü imzalayarak Erdoğan'a hediye etti. Konsere katılan Graham, "Fazıl Say harikaydı, hayatımın en güzel tecrübelerinden biriydi. Birileri benim yüzümden biletinden oldu, bunun için de üzgünüm" dedi.





