Engelli çocukların şarkı söylemek için bir araya geldiği "Erik Ağacında Narız Biz" adlı koro, SANSEV Korolar Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor.

"Erik Ağacında Narız Biz" korosunda bir araya gelen engelli çocuklar, 3-6 Mayıs'ta düzenlenecek 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde sahne alacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Çatalca Kaymakamlığı Engelliler Eğitimi ve Toplumsal Destek Merkezi Müzik Öğretmeni Yasemin Gül'ün öncülüğünde oluşturulan "Erik Ağacında Narız Biz" korosu, festivalde söyleyecekleri şarkıları, Anadolu Ajansı için prova etti.



Provanın ardından koronun çalışmalarını AA muhabirine anlatan Yasemin Gül, grubun isminin bir şiirden alıntı olduğunu ifade ederek, "Ben ve öğrencilerim aslında herkes ile aynı ağaçtayız. Ama tadımız diğerlerinden değişik. Onun için ismimiz bu." dedi.



Çocukların özel olmasının kendileri için çok büyük şans olduğunu dile getiren Gül, "Farklı ve özel çocuklar olduğu için farklı bir sabır ve emek gerekiyor. Her türlü şeyle karşılaşabiliriz, bunlara göğüs germek lazım." diye konuştu.



Gül, Çatalca Kaymakalığı'nın koroya büyük destek verdiğini belirterek, şöyle devam etti:



"İsteğimiz müzik aletleri ve diğer yardımcı malzemeler bize sağlanıyor. Bundan dolayı müzik odamız ve diğer sınıflarımız sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Sosyal yardımlaşma derneği ve Çatalca Kaymakamlığı'nın desteği ile çocuklarımızı bir adım daha hayata yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu festivale katılmamızın sebebi, çocuklarımızın öz güven sahibi olup bir şeyler yapabilmelerini sağlamak. Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Çatalca Kaymakamlığı Engelliler Eğitimi ve Toplumsal Destek Merkezi bir proje kapsamında kurulmuş bir yer. Yaklaşık 55 engelli insana, bunların çoğu genç yaşta, hizmet veriyor. Koromuzda bedensel ve zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerimiz var. Müzik evrensel bir dil olduğu için hepsini bir araya getirebiliyoruz. Biz koro festivaline bu öğrencilerimizle katılacağız. Ancak sadece bu öğrencilerimiz yok. Seyahat edebilen, sahnede daha sabırlı ve başarılı olabilecek öğrencilerimizi buraya seçtik. Ayrıca bu merkeze gelen tüm öğrencilerimiz müzik dersi alıyorlar, müziği sevdikleri için de müzikte başarılı oluyorlar."



Beethoven'ın 9. Senfonisi'ne ses verecek



Öğretmen Yasemin Gül, katılacakları 6. SANSEV İstanbul Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali'nin, çok sesli müzik ve koro kültürü için önemine işaret ederek, "Festival dışında bizim çalıştığımız ve seslendirdiğimiz birçok şarkı var. Festivaldeki konserde zamanımız kısıtlı olduğu için kısa bir program sahneleyeceğiz. Otizmli öğrencimiz piyanoda 9. Senfoni'yi çalacak. Tüm koro beraber iki şarkı söyleyeceğiz ve ritim grubumuz da şarkılara eşlik edecek." dedi.



Müzik öğretmenliği yaparken tek gözü olmayan bir öğrencisi olduğunu anlatan Gül, şunları anlattı:



"Öğrencinin, göz kanseri olduğunu öğrendik ve ailesinin tedavi için imkanı yoktu. Ona yardım nasıl yapabiliriz diye başladı her şey. Sonra Kırkareli Lüleburgaz'daki eğitim uygulama okulunda engelli öğrencilerle çalışmaya başladım. Ailem de beni buna yönlendirdi. Farklı bir dünya onların dünyası, toplumun birçok kesimi onların var olduğunun farkında gibi davranıyor ama aslında görmezden geliyor. Bu benim beşinci yılım, engelli öğrencilerle çalışıyorum. Buradan sonra nerede olur bilmiyorum ama benzer öğrencilerle çalışmaya devam edeceğim. İşitme ve görme engelliler üzerine yapılmış çokça müzik çalışması var ancak zihin engelliler üzerine pek yok bu konuda ilerlemek bu yoldan yürümek isterim."



"Aynı şarkıyı çalıp söylüyorlar"



Koro üyelerini de tanıtan öğretmen Gül, bedensel engelli Yunus'un müziğe ciddi ilgisi olduğunu, eskiden sadece fizik tedavi için tercih ettiği merkeze 2 yıldır müzik sınıfı sayesinde her gün geldiğini belirterek, Yunus'la gitar çaldıklarını, şarkı söylediklerini dile getirdi.



Yunus, Nilay, Mehmet ve Burak'ın koroyu zenginleştirdiğini anlatan Gül, "4 farklı engelli çocuğumuz var bunların ortak noktası aynı şarkıyı çalıp söylüyorlar. Aynı sınıfı kendi evleri gibi görüyorlar, birbirleri ile çok iyi anlaşıyorlar. Birbirlerini kardeşleri gibi görüyorlar. Öğrencilerimizin ailelerinin destekleri de çok yoğun her isteğimizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz." dedi.



Grup üyeleri konser dolayısıyla çok heyecanlı



Koro üyeleri Nilay Göktaş, koro çalışmalarının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Koro için çok çalışıyoruz. Şarkılar ve türküler söylüyoruz. Konser için sahneye çıkacak olmak beni biraz heyecanlandırıyor." diye konuştu.



Yunus Gün grupta olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olmayı çok seviyorum. Burada piyano ve gitar çalıyorum, şarkı söylüyoruz Yasemin hocamız konser dedi ancak çok heyecanlandım, gerçekten nasıl olacak merak ediyorum." ifadelerini kullandı.



Yunus Gün'ün annesi Sevim Gün, engelliler merkezinde öğretmenlerin ve kaymakamlığın güzel işler başardığını belirterek, duygularını şöyle aktardı:



"Benim oğlum doğuştan engelli. Müziğe karşı çok hevesli ve istekli. Başka kurumlarda da eğitim gördü oğlum ama burası gibi bir yer olmadı. Burada becerilerini geliştirdi. Kendini geliştirdi. Buraya gelmeden önce içine kapanıktı ve konuşma becerileri daha azdı. Artık daha güzel konuşuyor, el becerileri gelişti. Burada öğrendiklerinin hepsini evde uygulayabiliyor. Kendi hayatını sürdürmeye çabalıyor, kendi kendine evde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Önceden bunları yapamıyordu. Tüm bunlar aldığı müzik eğitimi sayesinde oldu. Buradaki öğretmenleri hiçbir zaman onlara öğretmen gibi davranmıyor. Bir anne, bir abla, bir ağabey gibi davranıyorlar, bunun etkisi çok büyük. Konsere katılacak olmaları bizi çok heyecanlandırıyor. Yunus'un bir şeyler başarması bizi çok mutlu ediyor. Özellikle bir anne olarak gurur duyuyorum. Yunus da çok heyecanlı. Yasemin hocamız sağ olsun onlara çok büyük destek veriyor. Çocuklarımız çok güzel şeyler başaracaklar."



Öğretmen Yasemin Gül ve öğrencilerinden oluşan "Erik Ağacında Narız Biz" korosu, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek SANSEV İstanbul Uluslararası Korolar Festivali'nde 6 Mayıs Pazar günü sahne alacak.