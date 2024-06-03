Erkan Yolaç'ın ardından eşi Asuman Yolaç da 14 gün sonra öldü

Duayen sunucu Erkan Yolaç’ınölümü ülkeyi derinden üzerken, sunucunun 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk de acı kayıptan 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Eski Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk Yolaç’ın ölüm haberini Nazif Arda duyurdu.

Nazif Arda, açıklamasında "Sevgili Arkadaşımız, dostumuz Asuman Tuğberk Yolaç, 48 yıllık eşi Erkan Yolaç’ tan daha fazla ayrı kalamadı.. Bugün kaybettik. Başta çocukları Göksu ve Mehmet olmak üzere tüm ailesinin, hastalığı boyunca her an yanında olan Sevgili Ayzin’in ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.. Işıklar içinde uyusun, kendi gibi ruhu da güzel olan Arkadaşımız.." ifadelerini kullandı.



ASUMAN TUĞBERK YOLAÇ KİMDİR?

Asuman Tuğberk Yolaç, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi.



1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.