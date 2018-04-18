Erkan Yücel Kültür Merkezi, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İstanbul Kadıköy'deki toplu taşıma duraklarına etiket yapıştıran EKM yöneticileri, gençlerin, yaşlı, engelli ve hamile kadınlara yer vermelerini istedi. Çalışmaya vatandaşlardan da destek geldi.

Sadece sanata değil, toplumsal sorunlara da el attılar. Milyonlarca yolcunun bulunduğu İstanbul'da örnek bir proje başlattılar.



İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi, bugünlerde hummalı bir çalışma içinde.



Birbirinden önemli sanatsal faaliyet gereçkleştiren Erkan Yücel Kültür Merkezi yöneticileri, şimdi de sosyal sorumluluk projesi için sokağa çıktı.



Kadıköy genelindeki otobüs, metro duraklarında çalışma başlatan EKM yöneticileri, gençlerden yaşlı, engelli ve hamile yolculara yer vermesini ve yardımcı olmasını istedi.



Örnek çalışmaya vatandaşlardan da destek geldi.







HABER-KAMERA: OSMAN ERBİL

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