Aydınlık gazetesi yazarlarından Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi Kurucu Onursal Başkanı Erol Ertuğrul, Aydın'da şiir dinletisi ve imza günü düzenledi. Şairlerin hayatlarından ilginç kesitler sunan Ertuğrul, ezberden çok sayıda şairin şiirlerini de okudu.

"Sonbahara Merhaba" adlı şiir dinletisinde şiir sevdalılarıyla buluşan Avukat Erol Ertuğrul, "Şiir Dostlarım" adlı son kitabını da imzaladı.



Aydınlık Gazetesi köşe yazarlarından olan Erol Ertuğrul, hem ünlü şairlerin hayatından ilginç anılar anlattı, hem de onların şiirlerini ezberden okudu. Şiir ve edebiyat dostları, Forum Aydın'da düzenlenen dinletiyi ilgiyle dinledi.



Andımız konusundaki tartışmaları da Ulusal Kanal'a değerlendirdi Ertuğrul.



Ertuğrul'un Aydınlık gazetesinde yayınlanan 34 şiirli yazısından oluşan "Şiir Dostlarım" adlı son kitabında Tevfik Fikret, Nazım Hikmet, Orhan Veli, Oktay Rifat, Can Yücel, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi şairlerin yanısıra, pek tanınmayan şairlere dair de az bilinen anılar yer alıyor.







HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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