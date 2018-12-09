Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2018'de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar. Aslında bunun birbiriyle dengeli olması lazım." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gastronomi turizminde potansiyeli olan, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Gaziantep ve Hatay'ın gastronomi dalında UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edildiğini hatırlatan Ersoy, gastronomi turizminin gelirini ciddi derecede etkilediğini ifade etti.

Ersoy, 2019'da hedeflerinin nitelikli turist olduğunu dile getirerek, "2018'de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar. Aslında bunun birbiriyle dengeli olması lazım. Konaklama kadar sizin minimum gastronomi yapmanız lazım ki hedeflediğiniz turizm gelirlerine ulaşın. Bu bizim bu konuda geri kaldığımızı da gösteriyor, öncelikli olarak incelenmesi, genişletilmesi gereken noktalardan biri olması gerektiğini belirtiyor. İşin üzücü tarafı, gastronomi ve Türk mutfağı konusunda rakiplerimizin çok çok ilerisindeyiz fakat bu değerlerimizi ortaya çıkaramamışız, değerlendirememişiz." diye konuştu.



"Gastronomi çok önemli hale geliyor"

Türkiye'nin doğusundan batısına her yörenin kendine has lezzetleri bulunduğunu ve bunun çok ciddi bir değer olduğunu vurgulayan Ersoy, bu değerleri hem dünyaya tanıtmak hem de ondan gelir etmek istediklerini aktardı.



Ersoy, Bakanlık olarak bu konuda ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şimdi 2019 itibarıyla gastronomi bizim için çok çok önemli bir hale geliyor. 20 Mart 2019'dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya'da Tokyo ve Kyoto'da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra, Berlin ve Moskova'da... Bu gezen sergilere biz normalde Topkapı Müzesi eserleri ile başlıyorduk. Bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. Hangi yöreler katılacak, bununla ilgili çalışmalara başladık. Bundan sonra gastronomi, kültür, arkeolojik değerlerimiz turizmin tanıtımında ve gelir getiren kısımlarında öncelikli olacak."

