Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamındaki cirit müsabakaları devam etti

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen cirit müsabakaları nefes kesti.



Kentin 13 Şubat'ta düşman işgalinden kurtarılmasının 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Fatih Mahallesi'ndeki cirit müsabakası organize edildi.



Dün başlayan ve 3 gün sürecek cirit yarışlarının bugünkü bölümünde Safari Atlı Spor Kulübü ile Fatih Atlı Spor Kulübü, Erzincan Atlı Spor Kulübü ile Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü ile karşılaştı.



Çok sayıda atlı cirit sporcusu ile vatandaşın izlediği müsabakalarda sporcular atları ile hünerlerini sergiledi.



Oldukça çekişmeli geçen ve heyecanlı anlar yaşanan müsabakalarda Safari Atlı Spor Kulübü sporcularından Metehan Özyürek, yaptığı çıkışın ardından takımına dönmek isterken atıyla devrilip hafif yaralandı.



Sahadaki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Özyürek, tedavisinin ardından oyuna geri döndü.



Puan usulü yapılan ve yarın da başka atlı spor kulüplerinin müsabakalarıyla sürecek organizasyon sonunda dereceye girenlere kupa verilecek.