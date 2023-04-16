Erzincanlılar oruçlarını "ekşisu" ile açıyor

Özellikle ramazanda doğal maden suyunu insanların tüketmelerini öneren Bal, "Eskiden sadece iki çeşme vardı. Uzun kuyruklar oluyor ve kavga çıkıyordu. Allah razı olsun belediye başkanımız çeşme sayısını artırdı. Şimdi ise çok güzel oldu. Ekşisu ramazanda bulunmaz bir nimet. Ekşisu aynı zamanda Erzincan’ın simgesi demek. Allah yaptırandan ve yapandan razı olsun." dedi.