Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında hazırlanan şehir haritası kentin 400 yıllık tarihine ışık tutacak, bilinmeyenleri ortaya koyacak

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı programları kapsamında hazırlanan şehir haritası kentin tarihine ışık tutacak, bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaracak.

Erzurum Teknik Üniversitesinde düzenlenen programda, Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve Erzurum Şehir Arşivi kurucularından Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve araştırmacı Murat Türker Tüfekçi'nin çalışmalarıyla hazırlanan "Osmanlı Döneminden Günümüze 400 yıllık Erzurum Şehir Haritası"nın tanıtım sunumu yapıldı.

Küçükuğurlu, sunumunda Erzurum Şehir Haritası'nın kentin 400 yıllık geçmişine ışık tutan bir çalışma olduğunu söyledi.

Yaşanan savaşlar, doğal afetler ve geçmiş dönem imar çalışmaları nedeniyle kent tarihinin önemli bir bölümünün neredeyse yok olduğunu, yapılan çalışmayla kaybolmaya yüz tutmuş bu değerlerin gün yüzüne çıkarılmaya başlandığını ifade eden Küçükuğurlu, çıkarılan haritanın Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Küçükuğurlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilk olan bu harita, Çaldıran Zaferi sonrası başlayan 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti süresince Erzurum'da var olup konumları tespit edilebilen tüm yer ve mekanları, kronolojik sıra gözetilmeksizin bir arada göstermektedir. Harita, Erzurum tarihine ilişkin şimdiye kadar bilinmeyen pek çok gerçeği ortaya çıkarmıştır. Örneğin Erzurum’da var olan 8 konsolosluğun yerleri haritada belirlenmiştir. Haritada ayrıca 72 cami ve mescit, 44 medrese, 18 hamam, 62 han, 50 çarşı-pazar, 45 imalathane, 21 değirmen, 33 okul, onlarca kabristan ve benzeri yapı ve mekanın isimleri tespit edilmiş ve yerleri gösterilmiştir."

Sunumun ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, konuklara Erzurum Şehir Haritası hediye etti.

Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve üniversite personeli katıldı.