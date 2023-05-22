Eski inançlardan unutulmaya yüz tutmuş tarçın ritüelleri
Tarçın var olduğundan beri bereket için kullanılmıştır... Ve bu 7 antik ritüel bereket için yıllardır kullanılan, unutulmaya yüz tutmuş önemli ritüellerdir!
CÜZDAN RİTÜELİ
Eski zamanlardan beri tarçın paranın olduğu yere koyulursa bereketinin artacağına inanılmıştır. Bu yüzden tarçını cüzdana koymak güçlü ve basit bir ritüeldir.
AYAKKABI RİTÜELİ
Ayaklarımız geleceği temsil ettiğinden ayakkabılarımızında ruhsal bir önemi vardır, ancak onu ileriki yazılarımda anlatacağım. Önemli bir toplantıya gidiyorsanız veya özellikle şansın önemli olduğu bir gününüz varsa, ayakkabınızın içine, sol topuğun altına biraz tarçın dökün. Bir karar vermeniz veya önemli bir şey söylemeniz gerektiğinde, elinizi sol dizinizin üzerinde tutun veya bu sol ayağınızı biraz öne doğru uzatın.
MUMLU RİTÜEL
Bir litre suyun içine tarçın koyup kaynatın, soğuduğunda yeşil bir mum yakıp evin etrafına o suyu püskürtün. Cumartesi veya cuma günü yapılmalı.
KOKU RİTÜELİ
Güne başlarken etrafınıza tarçın yağı damlatabilirsıniz, kokusu bereketi çağırmaya destekçi olur.