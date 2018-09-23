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Eskişehir'de lületaşı festivali

Lületaşı'nın başkenti Eskişehir'de festival düzenlendi. Uzun yıllar sonra ilk kez düzenlenen festivalde 17 sanatçının nakış gibi işlediği lületaşı eserler sergilendi.

Eskişehir'de lületaşı festivali

Kültür başkenti Eskişehir’de, dünyada sadece bu ilde bulunan Lületaşı için festival düzenlendi. 

Uzun yıllardan sonra ilk kez düzenlenen festival, lületaşının yok olamamasına dikkat çekmek için yapıldı. 

17 sanatçıyı bir araya getiren festival, tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştiridi. 
 
Sanatçıların nakış gibi işlediği birbirinden güzel lületaşı eserler Kurşunlu Külliyesi’nde bulunan Lületaşı Galerisi’nde sergilendi.

Büyük ilgi toplayan serginin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Ramazan Bağlan, sanatçılar ve çok sayıda Eskişehirli katıldı

Folklor gösterileri de festivale renk kattı.

Etiketler; #Eskişehir #lületaşı
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