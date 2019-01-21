Ekranlara yaklaşık 3 hafta ara veren, ATV'nin popüler dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 112. bölüm fragmanı yayınlandı. En son bölümde cezaevinde pusuya düşürülen İlyas Çakırbeyli, ağır yaralanmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre İlyas ölüyor mu?

ATV'nin popüler dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) 4 sürpriz isim katıldı. Diziye, Façalı Ailesi katılıyor. Ailenin fertlerini ise 'Müslüm' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Turgut Tunçalp, Netflix'te yayınlanan 'Börü' dizisi sayesinde ünü yurtdışına taşınan Emir Benderlioğlu ve 'Şahin Tepesi' dizisiyle dikkati çeken İlhan Şen canlandırıyor.



Öte yandan Çakırbeyli Ailesi'ne ise 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisiyle akıllarda yer eden Gözde Okur katıldı.



Son bölümde pusuya düşen İlyas Çakırbeyli için intikam çanlarını çalan Hızır, Façalılardan intikam almak için varını yoğunu ortaya koymuştur. Ailenin reisliğini Alparslan'a devreden Hızır, gereğinin yapılmasını söylemiştir.



Alparslan Çakırbeyli ise hiç gecikmeden işe koyulmuş ve İlyas Çakırbeyli'nin intikamını almak üzere girişimlerde bulunmuştur.



Fragmanın son saniyesinde ise "Benim adım Alparslan Çakırbeyli, İlyas Çakırbeyli'nin intikamı, tüm Façalılar ölene kadar devam edecek" sözlerini sarf etmiş ve mesajı açıkca vermiştir.



İlyas'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı salı akşamı netlik kazanacak.



ulusal.com.tr