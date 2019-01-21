banner1002
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
KGM'den sürücülere 'yol' uyarısı: Kesinlikle girilmemeli
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Eskişehir'de 'ByLock' operasyonu
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümü
Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? İşte 112. bölüm fragmanı

Ekranlara yaklaşık 3 hafta ara veren, ATV'nin popüler dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), 112. bölüm fragmanı yayınlandı. En son bölümde cezaevinde pusuya düşürülen İlyas Çakırbeyli, ağır yaralanmıştı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre İlyas ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İlyas Çakırbeyli ölüyor mu? İşte 112. bölüm fragmanı

ATV'nin popüler dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) 4 sürpriz isim katıldı. Diziye, Façalı Ailesi katılıyor. Ailenin fertlerini ise 'Müslüm' filmindeki performansıyla beğeni toplayan Turgut Tunçalp, Netflix'te yayınlanan 'Börü' dizisi sayesinde ünü yurtdışına taşınan Emir Benderlioğlu ve 'Şahin Tepesi' dizisiyle dikkati çeken İlhan Şen canlandırıyor.

Öte yandan Çakırbeyli Ailesi'ne ise 'Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisiyle akıllarda yer eden Gözde Okur katıldı.

Son bölümde pusuya düşen İlyas Çakırbeyli için intikam çanlarını çalan Hızır, Façalılardan intikam almak için varını yoğunu ortaya koymuştur. Ailenin reisliğini Alparslan'a  devreden Hızır, gereğinin yapılmasını söylemiştir.

Alparslan Çakırbeyli ise hiç gecikmeden işe koyulmuş ve İlyas Çakırbeyli'nin intikamını almak üzere girişimlerde bulunmuştur. 

Fragmanın son saniyesinde ise "Benim adım Alparslan Çakırbeyli, İlyas Çakırbeyli'nin intikamı, tüm Façalılar ölene kadar devam edecek" sözlerini sarf etmiş ve mesajı açıkca vermiştir. 

İlyas'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı salı akşamı netlik kazanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz #edho #ilyas çakırbeyli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.