Tokat'ın Niksar ilçesinde doktor, mühendis, memur, işçi, esnaf gibi farklı meslek grubundaki 25 kişinin katılımıyla Türk Sanat Müziği Korosu oluşturuldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde doktor, mühendis, memur, işçi, esnaf gibi farklı meslek gruplarından 25 kişinin oluşturduğu koro, konserlere hazırlanıyor.



Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği (NİDOST) üyeleri, sosyal aktivite amacıyla koro oluşturmaya karar verdi.



Dernek üyelerinin yanı sıra dışarıdan gelenlerle toplam 25 kişiden oluşan koro, dernek binasında haftada iki gün bir araya gelerek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi Serenay İreç tarafından çalıştırılıyor.



Doktor, mühendis, memur, işçi, esnaf gibi farklı meslek grubundakilerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu, nota öğrenerek türküler seslendiriyor.



Koroda bulunanlardan birinin oğlu olan en küçük katılımcı Çağan Mustafa Buğhan'ın yaşı 7, en büyüğü Tahir Üngör'ün yaşı ise 67. Yaklaşık 1,5 aydır çalışan koro, yakın zamanda konser vermeyi planlıyor.



"Güzel olacağına inanıyorum"



Serenay İreç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır müzikle uğraştığını, korolarda görev aldığını söyledi.



İlçede daha önce böyle bir etkinlik bulunmadığını belirten İreç, "Koroyu oluşturduk. Tepkiler çok güzel. Her yaş, her meslek grubundan çok güzel sesli insanlar var. İlk başlarda 'Ben yapamam' diyenler oldu ama çok güzel olacağına inanıyorum." dedi.



Doğup büyüdüğü ilçeye katkı sağladığı için mutlu olduğuna işaret eden İreç, "Değişik meslek grubundan insanın bir araya gelerek oluşturduğu koro ama hiç zorlanmadım çünkü hepsi çok hevesli. Derslere devam da sağlıyorlar." diye konuştu.



NİDOST Başkanı İlker Melikoğlu da farklı bir etkinlik olması amacıyla derneklerinde koro çalışması yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.



"Kendimi gençleşmiş hissettim"



Koronun en yaşlı üyesi Tahir Üngör, ilçede esnaflık yaptığını anlatarak, "Burada koro oluşturulduğunu öğrenince koşarak geldim. Son derece güzel bir duygu. Kendimi gençleşmiş hissettim." ifadesini kullandı.



Niksar Devlet Hastanesinde görevli Dr. Yasin Onur Polat, üniversite öğrenimi sırasında da koroda görev aldığını belirterek, ilçede koro oluşturulacağını duyunca hemen organizasyona katıldığını söyledi.



Niksar Belediyesinde veteriner hekim olarak çalışan Eda Mercan da ilçede çok fazla sosyal imkan bulunmadığına dikkati çekerek, "Arkadaşım vesilesiyle koroya başladım. Güzel etkinlik oldu." dedi.

