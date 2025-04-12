Eurovision 2025 heyecanı başlıyor: Hangi ülkede ve ne zaman düzenlenecek?
Avrupa'nın en köklü müzik etkinliği Eurovision Şarkı Yarışması, 2025 yılında 69. kez düzenlenecek. Milyonların merakla beklediği yarışmaya bu yıl İsviçre'nin kültür başkentlerinden Basel ev sahipliği yapacak. İşte final ve yarı final tarihleri ile yarışmaya dair tüm detaylar...
Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) iş birliğiyle organize edilecek olan 69. Eurovision Şarkı Yarışması’nın bu yılki adresi belli oldu.
2025 Eurovision, İsviçre'nin tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Basel kentinde düzenlenecek.
Yarışmanın yapılacağı mekan olarak ise şehrin en büyük kapalı etkinlik alanlarından biri olan St. Jakobshalle Arena seçildi. Mekân, geçmişte uluslararası pek çok konser ve etkinliğe de ev sahipliği yaptı.
2024 yılında İsviçre'yi temsil eden Nemo’nun seslendirdiği “The Code” adlı şarkı, büyük beğeni toplayarak ülkesine birinciliği kazandırmıştı.
Bu zaferin ardından, 2025 yarışmasının ev sahibi olarak İsviçre seçildi.
YARIŞMA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Eurovision 2025 kapsamında üç büyük canlı yayın gerçekleştirilecek. Tüm yayınlar Orta Avrupa Yaz Saati’ne göre saat 21.00’de başlayacak.
Türkiye'deki izleyiciler ise yayınları saat 22.00’de takip edebilecek.
İşte yarışma tarihleri:
1. Yarı Final: 13 Mayıs 2025 Salı
2. Yarı Final: 15 Mayıs 2025 Perşembe
Büyük Final: 17 Mayıs 2025 Cumartesi