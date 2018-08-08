Macaristan’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden Sziget bugün başlıyor. 8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalde konser verecek Ezhel, “Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Obudai adasında 1993’ten beri düzenlenen kültür ve müzik festivali Sziget, bu yıl da yüzlerce sanatçı ile yüzbinlerce müzikseveri bir araya getirecek.







Dünyaca ünlü indie rock grubu Arctic Monkeys, son dönemin en çok ses getiren kadın şarkıcılarından Dua Lipa, Damon Albarn ve Jamie Hewlett’ten oluşan müzik ikilisi Gorillaz, Oasis ve Beady Eye gruplarının kurucusu ve vokalisti Liam Gallagher, Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kendrick Lamar’ın da aralarında olduğu yüzlerce sanatçının sahne alacağı festivalde, Türkiye’den de BaBa ZuLa ve Ezhel konser verecek.







EZHEL: ÇOK HEYECANLIYIM



Baba Zula ile birlikte Avrupa’nın en büyük festivallerinden Sziget’te sahneye çıkmaya hazırlanan Ezhel, duygularını DHA’ya paylaştı. Sziget’in çok büyük bir festival olduğunu vurgulayan sanatçı, “Bugüne dek ismini çok duymuştum ama hiç gidememiştim.



İlk kez, hem de sanatçı olarak gitmek benim için inanılmaz büyük bir mutluluk. Bana ‘Sziget’e gidiyorsun’ dediler ve cevabım, ‘Gerçekten mi’ oldu. İnanamadım. Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

