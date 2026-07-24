Fantasistanbul 2026 başlıyor: Festival programı ve gösterim takvimi belli oldu

İBB Beyoğlu Sineması, Fantasistanbul 2026'nın basın toplantısına ev sahipliği yaptı. Saat 13.00'te ikram servisiyle başlayan etkinlik, saat 14.00'te oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla devam etti.

Toplantıda festivalin ulusal yarışma seçkisi ile birlikte tüm gösterim takvimi kamuoyuna duyuruldu. Festivalin açılışı, saat 16.00'da "Algoritma'ya Biat Et" adlı İstanbul PR açılış filmi ile gerçekleştirildi. Açılış gününün kapanışı ise festivalin ruhuna uygun şekilde "Noir" İstanbul PR Double Feature gösterimi ve sürpriz konukların katılımıyla yapıldı.

BEYOĞLU SİNEMASI'NDA YILDIZLAR GEÇİDİ BAŞLIYOR

Beyoğlu Sineması'ndaki etkinlikler, 24 Temmuz'da saat 12.00'de "Hakkı" (İstanbul PR Yarışma) filmiyle devam edecek. Saat 14.00'te "Musallat 3" izleyiciyle buluşurken, saat 16.00'da "Hatırladığım Ağaçlar" (İstanbul PR Yarışma) filminin gösterimi, film ekibinin yer alacağı bir söyleşi ile birlikte yapılacak.

25 Temmuz programında saat 12.30'da "Turbo", 17.30'da Murat Kılıç'ın katılımıyla "Büyük Kuşatma" gösterilecek. Akşam seansında saat 19.30'da "Galata" İstanbul PR gösterimi perdede olacak. Bu gösterimin ardından filmin yönetmen ikilisi ve Sarp Bozkurt'un katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.

"GÖZÜMÜ KIRPMADAN İZLEDİM!"

Fantasistanbul Artistik Direktörü Kerem Akça, festivalin içeriği ve organizasyon süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akça'nın açıklaması şu şekilde:

"Fantasistanbul'unda merakla beklenen ilk 2026 seçkisinde 6 İstanbul PR'den oluşan 10 filmlik Ulusal Yarışma ile karşınızdayız. Bu görevi üstlenen değerli jüri üyeleri başta olmak üzere, özgün uzun film garantisi işlevimizi destekleyerek bizi yalnız bırakmayan tüm sinemacılara ve iş birlikçilerimize teşekkür ediyorum. 2025'in en iyi yerli kurmaca filmi olduğuna inandığım, her izleyişte gözümü kırpmadığım benzersiz bilimkurgu filmi Algoritma'ya Biat Et ile açılış yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Beyoğlu Sineması'nda 23 Temmuz saat 16.00'daki Ahmet Mümtaz Taylan ile Suna Yıldızoğlu'nu buluşturacak Çifte Açılış Double Feature Gösterimi'nin ardından 24, 25, 26 ve 27 Temmuz tarihlerindeki halk gösterimlerinde değerli isimler soru-cevap bölümlerine katılacak. Beyoğlu Sineması gösterimleri ücretsiz, Cinemajestic gösterimleri ise 50 TL. Biletinial'a da çok teşekkür ediyorum. Satışları oradan takip edebilirsiniz. Telif Hakları Derneği Başkanı Sayın Cafer Vayni'ye festivale katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim."

CİNEMAJESTİC DEV SALONUNDA KESİNTİSİZ SİNEMA MARATONU! İŞTE GÜN GÜN PROGRAM

Festivalin 26-28 Temmuz tarihleri arasındaki etkinlikleri, biletleri 50 TL'den satışa sunulan Cinemajestic 140 Kişilik Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.

Cinemajestic 140 Kişilik Büyük Salon (26-28 Temmuz)

26 Temmuz

- 14.00 – Ağustos Düşleri (Halil Can Akbulut katılacak)

- 16.30 – Musallat 3

- 19.00 – Algoritma'ya Biat Et İstanbul PR Açılış Halk Gösterimi (Yönetmenler Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu katılacak)

- 21.30 – Hakkı (Yönetmen Hikmet Kerem Özcan, oyuncu Bülent Emin Yarar katılacak)

27 Temmuz

- 14.00 – Barselo (İstanbul PR)

- 16.30 – Noir

- 19.00 – Turbo

- 21.30 – Galata

28 Temmuz

- 12.00 – Büyük Kuşatma

- 14.00 – Hatırladığım Ağaçlar

- 16.30 – Ağustos Düşleri

- 19.00 – Ulusal Ödül Töreni

- 22.30 – Kazanan Film Gösterimi