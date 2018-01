Say, yeni eseri "Yürüyen Köşk Atatürk Anısına Opus 72"yi İzmirli sanatseverler için seslendirdi

Say, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde İzmirlilerle buluştu.



Atatürk'ün Yalova'daki Millet Çiftliği'nde yaşayan çınar ağacı ve köşkün hikayesini melodilere dönüştüren ünlü sanatçı Say, yeni eseri "Yürüyen Köşk Atatürk Anısına Opus 72"yi İzmirli sanatseverler için seslendirdi.



Konserde ayrıca Beethoven ve Chopin gibi ünlü bestecilerin eserlerini de yorumlayan Say'ı, sanatseverler ilgiyle izledi.