Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İzmir için özel olarak bestelediği eserini ilk kez İzmirliler için çaldı. Sanatçının "İzmir Süiti" büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan piyanist-besteci Fazıl Say, İzmir için özel beste yaptı. Say, “İzmir Süiti” adlı konserini ilk kez Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde verdi. Konser öncesi Fazıl Say, İzmir Süiti hakkında bilgi verdi.



İzmir Süiti, "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir’de", "Kordon’da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir’de", "Urla Şiiri", "Rachmaninov İzmir’de" ve "Zeybek" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.



Fazıl Say, konseri sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



Yoğun istek üzerine tekrar piyanosunun başına geçen Fazıl Say, Rachmaninov için uyarladığı İzmir Marşı yorumunu bir kez daha çaldı.



Ünlü sanatçı, bu özel İzmir bestesini, 27 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin 10. yılı nedeniyle bir kez daha seslendirecek.



ulusal.com.tr