Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say İzmir’de yarın akşam, yeni eseri olan "Yürüyen köşk – Atatürk Anısına Opus 72'yi" İzmirli sanatseverler için seslendirecek. Konserin adresi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi olacak.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say yarın akşam İzmirli sanatseverlerle buluşacak.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Türkiye'nin yetiştirdiği önemli piyanist ve bestecilerden Fazıl Say'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Hazırlıklar ise tamam.



Geçmişin içinde saklı kalan anılar ve hikayelerle müziğe yeniden hayat veren Fazıl Say “Yürüyen Köşk - Atatürk Anısına Opus 72" eseriyle sahneye çıkacak.



Ünlü sanatçı, Atatürk'ün Yalova’daki Millet Çiftliğinde yaşayan çınar ağacı ve köşkün hikâyesini eşsiz melodilere dönüştürdü.



Say konser gecesinde Yürüyen Köşk'ün yanı sıra; Beethoven ve Chopin gibi ünlü bestecilerin eserlerini de yorumlayacak.





