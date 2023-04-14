Fazıl Say sevenlerini mutlu etti
İzmir AASSM ‘de “100. YIL MARŞI” kayıdı 10 Nisan günü tamamlandı, 'çok yakında hep beraber söyleyeceğiz. Kısacık bir belgesel ile Marş’ın kayıt anlarından ve oluşumundan röportaj ve görüntüleri paylaşmak isteriz. “100. Yıl Marşı” benim Türk halkına armağanımdır." İfadelerinde kullandı.
Fazıl Say Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel bir marş bestelemek için kolları sıvadı. Fazıl Say çalışmalar esnasında çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak “100. Yıl marşı kaydı günü. İzmir 10.04.2023 Çok yakında beraber söyleyeceğiz” dedi.
"Yaklaşık 6 ay önce Ahmed Adnan Soygun Sanat Merkezi Müdürü, benim de çok eski dostum Emel Akçay böyle bir fikri olduğunu söyledi. Ben de dedim ki, Marş yazmak kolay değil ve özellikle de iyi bir şiir bulmak, marşın sözlerine iyi bulmak kolay değil. Ama dedim "bunu gerçekleştirmek isterim" en sonunda bulduk. Ayten Mutlu'nun "Ver Elini" şiirini. Her şey tıkır tıkır ilerliyor İzmir'de, Provalarımızı yaptık, bugün kaydımızı yapıyoruz." ifadelerini kulandı sevgili Fazıl Say.
Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyetin yüzüncü yılına hazırlanırken, "Hepimiz, bir nefeste bu marşı söyleyeceğimiz günü bekliyoruz." ifadelerini kullandı Sevgili Emel Akçay.