Fazıl Say sevenlerini mutlu etti

"Yaklaşık 6 ay önce Ahmed Adnan Soygun Sanat Merkezi Müdürü, benim de çok eski dostum Emel Akçay böyle bir fikri olduğunu söyledi. Ben de dedim ki, Marş yazmak kolay değil ve özellikle de iyi bir şiir bulmak, marşın sözlerine iyi bulmak kolay değil. Ama dedim "bunu gerçekleştirmek isterim" en sonunda bulduk. Ayten Mutlu'nun "Ver Elini" şiirini. Her şey tıkır tıkır ilerliyor İzmir'de, Provalarımızı yaptık, bugün kaydımızı yapıyoruz." ifadelerini kulandı sevgili Fazıl Say.