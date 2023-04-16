Türkiye Minikler ve Küçükler Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası Amasya'da sürüyor

Ferdi müsabakaların 18 Nisan'a kadar süreceğini vurgulayan Arslan, "Biz de 81 ilden gelen hem depremzede olsun hem de diğer illerimizden gelen misafirlerimiz olsun, onları burada en iyi şekilde ağırlayıp, müsabakalara sağlıklı bir şekilde devam edip, sağlıklı bir şekilde de illerine gitmelerini temenni ediyoruz. İnşallah güzel müsabakalar olur onlar için." diye konuştu.