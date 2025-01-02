Ferdi Tayfur'un cenaze töreni belli oldu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenaze töreni belli oldu. Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ferdi Tayfur'un cenaze töreni belli oldu
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Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan ve Muğla'daki tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilerek burada tedavi altına alınan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un ölümü sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Yaşama gözlerini yuman ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SON DAKİKA! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybettiSON DAKİKA! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybettiKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

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