Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı! İtiraz var

Ünlü sanatçının mirasının bir kısmını çeşitli vakıflara bağışladığı ortaya çıktı. Ancak, vakıflara yapılan bağış dışında kalan mirasın paylaşımı, sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt Tayfur tarafından itiraz edildi.

Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti bugün Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Duruşmaya, Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur Bayburt, çocukları ve yakınları katıldı. Vasiyetin içeriğiyle ilgili yapılan açıklamaya göre, Tayfur'un Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmı Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.

Vakıflara Bağışlanan Miras:

İstanbul Fatih ilçesindeki bir daire ve Marmaris Beldibi'ndeki iki daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne,

Yalova Çınarcık'taki sekiz villa LÖSEV'e,

Bolu Mudurnu'daki bir daire ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bırakıldı.

Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocukları, torunları, yeğenleri ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldı. Tayfur'un müzik ve telifli eserlerinin hakları ise Nilüfer Turanbayburt'a devredildi.

Aile Fertlerinin İtirazı ve Duruşma Süreci: Vasiyetin okunmasının ardından, Tayfur'un çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt vasiyete itiraz ettiklerini belirtti. Diğer aile üyeleri ise vasiyeti kabul etti. Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Tayfur Bayburt, yapılan bağışlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka’ya ve LÖSEV’e yapılan bağışları mutlu bir şekilde kabul ediyoruz. Bu, birlikte aldığımız bir karardı ve saygı duyuyoruz,” dedi.

Vasiyete yapılan itirazların ardından, dava süreci devam ediyor ve 29 Nisan 2025 tarihinde tekrar toplanılacağı duyuruldu.